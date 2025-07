𝐃𝐞́𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐩𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞́𝐧𝐞𝐫𝐠𝐞́𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 : 𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐞́𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐲𝐬 𝐝𝐮 𝐒𝐚𝐡𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐜̧𝐮𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce lundi 30 juin 2025, une importante délégation composée des ministres en charge de l’Énergie du Niger, de Djibouti, du Tchad, de la Mauritanie, ainsi qu’un représentant du ministre de l’Énergie du Mali. Cette rencontre s’est tenue en marge de la réunion ministérielle de l’initiative Desert to Power, qui se déroule actuellement à Ouagadougou.

Au cours des échanges, la délégation a exprimé sa reconnaissance au Premier ministre et au peuple burkinabè pour l’accueil chaleureux et le leadership manifesté par le Burkina Faso dans la dynamique de coopération énergétique régionale. Les ministres ont également dressé le bilan des avancées enregistrées depuis le lancement de l’initiative en 2019, ici même à Ouagadougou.

Le Chef du Gouvernement a salué la vision partagée et l’engagement collectif des États partenaires, soulignant la nécessité de renforcer la synergie d’actions et de maintenir un engagement résolu afin de relever les défis énergétiques, véritables leviers du développement économique et social des pays sahéliens.

« Nous sommes à Ouagadougou pour faire le point sur l’initiative Desert to Power, un projet stratégique qui réunit les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), la Mauritanie, le Tchad et la République sœur de Djibouti. Ce projet est d’une importance capitale pour nos pays sahéliens confrontés à un déficit énergétique chronique malgré un potentiel solaire énorme », a déclaré la ministre nigérienne, Professeure Amadou Haoua, à sa sortie d’audience.

Pour rappel, l’ambition de ce projet, porté par la Banque africaine de développement, est de produire jusqu’à 10 gigawatts d’énergie solaire au profit de l’ensemble des pays impliqués. Desert to Power s’articule autour de cinq axes majeurs : l’augmentation de la production énergétique, l’extension des réseaux électriques, la viabilisation opérationnelle et financière des sociétés d’électricité, l’interconnexion régionale des pays concernés, et enfin, la création d’un environnement favorable à l’investissement privé dans le secteur énergétique.

Cette dynamique régionale, impulsée par une vision commune, constitue une étape décisive pour l’autonomisation énergétique et la transformation structurelle des économies sahéliennes.

𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞