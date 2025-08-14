𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜-𝐩𝐫𝐢𝐯𝐞́ : 𝐮𝐧 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐟𝐞𝐮𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭𝐬 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐭𝐢𝐞𝐮𝐱 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐞́

‎La Commission de Partenariat Public-Privé (C-PPP) a tenu, le jeudi 14 août 2025, sa première session extraordinaire de l’année, sous la présidence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Cette rencontre a abouti à l’actualisation et à la validation du programme PPP 2025, assorti de recommandations fortes pour en assurer la mise en œuvre.

‎

‎Le programme validé recense une vingtaine de projets arrivés à maturité, ainsi que d’autres en cours de préparation. Tous sont alignés sur les priorités nationales et couvrent des secteurs stratégiques tels que les transports, l’énergie, l’eau, le logement, la santé et l’éducation.

‎

‎Pour garantir la concrétisation de ces projets, les participants ont préconisé la création de cellules PPP dans les ministères sectoriels, la mise en place de mécanismes de financement des études de faisabilité, la prudence dans le choix des partenaires et le recours à des options de financement n’alourdissant pas la dette publique.

‎

‎En clôturant les travaux, le Premier ministre a salué les réformes engagées, sous le leadership du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, afin de faire du Partenariat Public-Privé une source alternative de financement de l’économie nationale. « Cette bonne dynamique amorcée avec détermination porte l’espoir de concrétiser des projets stratégiques et structurants pour le développement socio-économique du Burkina Faso », a-t-il déclaré.

‎

‎Le Chef du Gouvernement a enfin invité les ministères porteurs de projets à rester pleinement engagés et le Bureau national des Grands projets à faire preuve de disponibilité pour l’aboutissement heureux de ces initiatives au bénéfice des populations.

‎

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞