𝐒𝐚𝐯𝐨𝐢𝐫 𝐞𝐧𝐝𝐨𝐠𝐞̀𝐧𝐞 : 𝐥’𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞́𝐦𝐢𝐞 𝐞𝐧𝐝𝐨𝐠𝐞̀𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐚𝐯𝐨𝐢𝐫𝐬 (𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐒) 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐞 𝐮𝐧 𝐥𝐢𝐯𝐫𝐞 𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝟏𝟓-𝐌𝐚𝐢  

L’Académie endogène des savoirs (ACADES) a publié un livre sur le 15-Mai, la fête des coutumes et des traditions. La dédicace de l’œuvre a eu lieu le samedi 28 juin au Musée national du Burkina.

« Le culturel, le spirituel, le cultuel et l’immortel » est le titre du livre de neuf auteurs sur la culture, les valeurs et les savoirs endogènes. Il s’agit de Dramane Konaté, Bernadette Dao/Sanou, Kadi Dramé, Boukaré Gansonré, Abbé Jean Baptiste Sanou, Awa 2e Jumelle Tiendrébéogo/Sawadogo, Jean-Hubert Bazié, Sayouba Jacob Bamogo et Sam Oley. Tous membres de l’Académie endogène des savoirs (ACADES). La cérémonie de dédicace de l’ouvrage a eu lieu le samedi 28 juin 2025 au Musée national du Burkina. Elle a été animée par Martin Zongo, Dramane Konaté (président de l’ACADES) et le Pr Yves Dakouo. Aux dires du Pr Dakouo, l’idée de la publication de ce livre est d’apporter des éclaircissements sur la célébration du 15-Mai qui a fait polémique. Il a soutenu qu’il est important d’écrire sur cette fête car elle a sa raison d’être.

« L’ACADES a pour souci de travailler sur les valeurs endogènes et le 15-Mai donne l’occasion officielle de mener des réflexions sur nos traditions », a-t-il indiqué. Il a ajouté que l’objectif de l’ouvrage est d’amener les Burkinabè à prendre conscience de la valeur des traditions et faire comprendre que ces traditions ne sont pas en contradiction avec les autres religions. Au contraire, selon ses propos, une bonne conception des valeurs culturelles pourrait permettre de faire face aux dérapages que la société traverse actuellement. Il a confié que le livre aborde quatre grandes thématiques à savoir, traditions et genre, traditions et religions, traditions, langues et médias, traditions, culture et savoirs. « L’étude de ces thèmes vont permettre d’envisager dans quelle perspective dialectique, les éléments traditionnels peuvent féconder les valeurs nouvelles qui se dessinent », a-t-il affirmé. Par ailleurs, il a relevé que la section poétique dans le livre est en hommage à Maître Titinga Pacéré pour les valeurs qu’il a incarnées de son vivant.

Pauline KIEMA

Crédit-photos : P. K.