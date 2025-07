𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐞–𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐨: L’𝐚𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐚𝐝𝐞𝐮𝐫 𝐎𝐦 𝐏𝐫𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡 𝐌𝐞𝐞𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐜̧𝐮 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce jeudi 17 juillet 2025, à Ouagadougou, l’ambassadeur de la République de l’Inde au Burkina Faso, Son Excellence Om Prakash Meena. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, autour de secteurs jugés prioritaires tels que l’agriculture, la santé, le numérique, la culture et l’éducation.

‎‎A l’issue de l’entretien, le diplomate indien s’est dit honoré d’avoir été reçu par le chef du gouvernement. Il a indiqué que la coopération entre l’Inde et le Burkina Faso s’articulera, sous son mandat, autour des priorités définies par les autorités burkinabè. « Nous sommes prêts à collaborer là où le Burkina Faso a besoin de nous. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’intensifier les partenariats dans les domaines de la santé, de l’agriculture, du numérique et de la culture. Nous allons répondre favorablement à cette demande, car notre partenariat de développement est basé sur les priorités nationales du Burkina Faso », a déclaré S.E.M. Om Prakash Meena. L’ambassadeur a également évoqué des perspectives de coopération multilatérale, soulignant la volonté commune de promouvoir un monde multipolaire, fondé sur une collaboration entre Etats sur un pied d’égalité. Il a par ailleurs réaffirmé l’engagement de son pays à accompagner le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle, en vue de soutenir durablement son développement socio-économique. Cette audience marque une nouvelle étape dans le raffermissement des relations entre Ouagadougou et New Delhi, fondées sur la solidarité, la coopération mutuelle et le respect des priorités nationales.

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞