Réponse humanitaire au Burkina Faso:50 logements en cours de construction pour les PDI à Nagréongo

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme national des 1 000 logements sociaux au profit des Personnes déplacées internes (PDI) et des ménages vulnérables, un chantier de 50 logements est en cours dans la commune de Nagréongo, région de Oubri. Des hommes et des femmes de médias sont allés constater l’état d’avancement des travaux le mardi 22

juillet 2025.

Pour apporter une réponse humanitaire adéquate aux difficultés des personnes déplacées internes et des populations vulnérables, le gouvernement burkinabè, à travers le ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire a initié le projet « 1 000 logements de l’action humanitaire du Burkina », lancé le 12 juillet 2024. C’est la commune rurale de Nagréongo, dans le département de Ziniaré (région de Oubri), qui accueille les 50 logements sociaux destinés aux PDI et aux ménages vulnérables.

Les travaux progressent. Des journalistes ont effectué une visite sur le site en construction le mardi 22 juillet 2025. La directrice régionale de l’action humanitaire et de la solidarité nationale de Oubri, Dagnangnewendé Marie-Thérèse Sombougma, a indiqué que la commune de Nagréongo a été choisie, car elle accueille des personnes déplacées internes depuis 2019 en raison de l’insécurité, et comptait plus de 13 000 PDI lors du dernier recensement réalisé en 2023. Elle a précisé que le projet prévoit la réalisation de 50 unités d’habitation dans la commune de Nagréongo, réparties sur deux sous-sites : l’un comprenant 30 logements, l’autre 20. « A ce jour, 25 logements ont été construits sur le premier site, mais il reste à poser les toitures et les ouvertures », a-t-elle indiqué.

Concernant l’attribution des habitations, Mme Sombougma a affirmé que ces logements vont être remis gratuitement aux personnes déplacées internes et aux ménages les plus vulnérables de la commune. Elle a souligné que le projet 1 000 logements au profit des Personnes déplacées internes (PDI) et des populations hôtes vulnérables s’inscrit dans le cadre de la réponse humanitaire aux conséquences des attaques terroristes qui ont provoqué d’importants déplacements de populations au Burkina Faso.

Le contrôleur du chantier, Edgar Junior Bassolé, a souligné que ces habitations sont bâties

chacune sur une superficie de 150 m2. « Chaque logement comprend une chambre, un salon, une cuisine extérieure et un espace destiné aux toilettes. La superficie des parcelles permet des extensions futures », a-t-il expliqué.

En rappel, l’ancienne ministre de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation

nationale, du Genre et de la Famille, Nandy Somé, avait lancé officiellement le projet. D’un coût global de 5 235 060 560 F CFA, le projet « 1000 logements de l’action humanitaire du Burkina »

concerne les régions de Guiriko (ex Hauts-Bassin), de Kuilsé (ex-Centre-Nord), de Yaadga ( ex- Nord) et de Oubri ( ex-Plateau central). La répartition des logements à construire se présente comme suit : Guiriko (Bobo-Dioulasso : 50 logements), Kuilsé (Kaya : 300 logements, Pissila : 300 logements, Barsalogho : 100 logements, Bourzanga : 100 logements), Oubri (Nagréongo : 50 logements), Yaadga (Ouahigouya : 100 logements).

Wamini Micheline OUEDRAOGO