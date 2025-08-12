Lancement des inscriptions à la 9e édition du concours d’excellence en production médiatique sur les DSSR/PF dans les pays du PO

L’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO) et l’ONG RAES annoncent le lancement de la 9e édition du concours d’excellence en production médiatique sur les Droits en Santé Sexuelle et Reproductive / Planification Familiale (DSSR/PF), à l’intention des journalistes et blogueur·se·s des neuf pays membres du Partenariat de Ouagadougou : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo.

Ce concours vise à encourager la production journalistique de qualité sur les enjeux liés aux DSSR/PF, afin d’informer le public, de mobiliser l’opinion et de renforcer la redevabilité des décideurs politiques et programmatiques. L’objectif ultime est de contribuer à l’accélération des progrès en matière de planification familiale en Afrique de l’Ouest, en cohérence avec les engagements pris pour doubler le nombre d’utilisatrices de méthodes contraceptives modernes d’ici à 2030, afin d’atteindre 13 millions de femmes.

Les œuvres admissibles doivent avoir été publiées ou diffusées entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025, dans un média (radio, télévision, presse écrite, presse en ligne) ou blog opérant dans l’un des pays membres. Les thématiques doivent porter sur la santé sexuelle et reproductive, en particulier la planification familiale.

Les productions soumises peuvent relever des genres suivants : reportage, grand reportage, enquête, magazine, table ronde, portrait, interview. Le concours comporte quatre catégories : Radio, Télévision, Presse écrite et Presse en ligne/Blog.

Les lauréat·e·s des premiers prix dans chaque catégorie recevront une enveloppe de 1 000 000 FCFA et une invitation tous frais payés pour la remise des prix à la 14e Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou (RAPO) prévue en décembre 2025 à Lomé (Togo). Les lauréat·e·s des deuxièmes prix, également invités, recevront une enveloppe de 500 000 FCFA.

L’inscription se fait exclusivement en ligne, via le formulaire disponible sur le site officiel du Partenariat de Ouagadougou. Les candidatures doivent inclure une version électronique de l’œuvre (PDF, MP3, MP4).

Les personnes intéressées sont invitées à consulter les Termes de Référence complets, qui précisent les conditions d’éligibilité, les critères d’évaluation, les formats attendus et les modalités de soumission.

Télécharger les TdR et le formulaire

ontact

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

Mme Thiaba Sembene

Coordonnatrice Société Civile – UCPO

tsembene@partenariatouaga.org

ucpo@partenariatouaga.org Mme Jensiah Ohouo

Chargée de communication – UCPO

johouo@partenariatouaga.org

À propos

Le Partenariat de Ouagadougou (PO)

Lancé en février 2011 à Ouagadougou (Burkina Faso), le Partenariat de Ouagadougou rassemble neuf pays d’Afrique de l’Ouest unis autour d’un objectif commun : réduire les besoins non satisfaits en planification familiale. Le Partenariat s’appuie sur une coordination renforcée entre gouvernements et bailleurs, la mise en œuvre d’interventions à haut impact, ainsi qu’une collaboration étroite aux niveaux national et régional.

Pour en savoir plus : www.partenariatouaga.org

Le RAES

RAES est une ONG sénégalaise qui travaille avec les populations d’Afrique à faire face aux grands enjeux sociaux. Pour cela, l’ONG RAES crée ou s’appuie sur des stratégies innovantes pour le changement de comportement en Afrique et agit comme un hub de mise en relation des partenaires et programmes internationaux, les médias et les sociétés civiles locales. L’ONG RAES forme, appuie et accompagne les acteurs locaux et les communautés à avoir accès à l’information et à mettre en œuvre des solutions adaptées à leurs problèmes.

Pour en savoir plus : www.ongraes.org