20e édition de la Semaine des caisses populaires: innover pour servir

La Faîtière des caisses populaires du Burkina Faso (FCPB) a organisé le lancement de la 20e édition de la Semaine des caisses populaires, le vendredi 23 mai 2025 à Ouagadougou. Cette année, l’évènement est placé sous le thème : « La semaine des caisses populaires : une approche coopérative pour des bénéfices collectifs ».

Le Réseau des caisses populaires du Burkina Faso (RCPB) veut renforcer sa visibilité. Pour ce faire, il promeut des produits et services à travers l’organisation d’un certain nombre d’activités. L’initiative de la Semaine des caisses populaires s’inscrit dans cette dynamique. Le lancement de la 20e édition de cette semaine qui se déroule du 23 au 1er juin 2025 sur toute l’étendue du territoire national a eu lieu, le vendredi 23 mai dernier, à Ouagadougou.

Seront au programme de cette semaine, des activités de renforcement de la communication institutionnelle, de l’accroissement de la notoriété et l’amélioration de la marque RCPB, mais aussi de promotion de la responsabilité sociale de l’entreprise et du renforcement de la vente des produits comme Danya cash, Nongr-Saaya, le crédit

commercial et agricole.

A cela s’ajoutent notamment des actions commerciales dans tous les points de vente du

RCPB, des rencontres stratégiques des partenaires, une opération de don de sang, des activités sportives et caritatives.

« Nous entendons, au cours de la semaine, renforcer la culture coopérative, faire connaître davantage de nos missions, nos produits et surtout rappeler que la caisse populaire n’est pas une banque, mais une coopérative financière qui place le membre au cœur de ses

actions.

C’est votre institution, notre institution à tous », a fait savoir la directrice générale de la Faîtière des caisses populaires du Burkina Faso (FCPB), Azaratou Sondo. « Et, c’est ensemble que les acteurs vont continuer à bâtir une institution forte, résiliente et proche des besoins des populations, notre plus grande richesse étant les membres », a-t-elle ajouté.

Pour elle, le plus grand défi des caisses populaires, c’est le mieux-être collectif. Le président du conseil d’administration FCPB, Saibou Nassouri a pour sa part, saluer la tenue de cette activité qui, selon lui, est une occasion de renforcement et d’accroissement des résultats de l’institution de microfinance.

Il s’est réjoui de l’engagement et du professionnalisme des travailleurs des caisses populaires qui, de son avis, ont permis de gagner la confiance des membres. Il les a, par ailleurs, exhortés à poursuivre dans cette dynamique. Un membre de la caisse populaire de Larlé, Bama Noël Bazié, s’est dit reconnaissant de la caisse pour l’accompagnement dont il a bénéficié. « J’ai bénéficié de deux produits de la caisse populaire. Il s’agit du crédit moto et du crédit agricole », a-t-il confié.

Emmanuel BICABA