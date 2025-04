29e édition du FESPACO : les lauréats burkinabè présentent leurs trophées au chef de l’Etat

Le Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience, le lundi 14 avril 2025, une délégation des lauréats burkinabè de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

Au palais de Koulouba, ces « VDP du cinéma » burkinabè sont venus présenter au président du Faso, les trophées remportés au dernier FESPACO. « Nous avons profité remercier le chef de l’Etat pour le soutien aux différentes productions cinématographiques. Il faut reconnaitre que l’aide de notre ministère nous a permis de mener nos projets jusqu’au bout, la quasi-totalité qui a été présentée au FESPACO a remporté des trophées. Nous avons aussi le grand plaisir de présenter tous ces trophées au peuple burkinabè qui avait besoin d’un peu de sourire en ces moments difficiles. Nous sommes très fiers de lui apporter ce sourire parce qu’il le mérite. Nous sommes avec le peuple et nous nous battrons avec le peuple », déclare le porte-parole des lauréats, Dani Kouyaté, Etalon d’or de Yennenga, à l’issue de l’audience. Le président du Faso a félicité les lauréats burkinabè pour leurs sacres et a sollicité leur expertise en tant que professionnels pour « façonner notre image et révolutionner notre vie ». En effet, insiste le capitaine Traoré, « à travers le cinéma aussi, on a contribué à ternir l’image de l’homme noir à un moment donné… Heureusement, certains acteurs ont pu rattraper à partir d’une certaine époque.

Certains acteurs ont refusé de jouer des rôles avilissants et discriminatoires dans des films. On les félicite pour cette révolution qu’ils ont pu mettre en œuvre ». Convaincu que c’est par le cinéma qu’on pourra montrer au monde entier « qui nous sommes et de quoi nous sommes capables », le président du Faso rappelle avoir donné des instructions au ministère en charge de la culture d’écrire un programme ambitieux pour le cinéma burkinabè dont l’objectif est de changer la mentalité de la jeunesse. Le capitaine Ibrahim Traoré s’engage à investir dans le cinéma et encourage surtout le cinéma éducatif qui va faire ressortir les valeurs inhérentes au peuple burkinabè.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso