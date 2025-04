40e jour de la disparition du cinéaste Souleymane Cissé : le ministre Gilbert Ouédraogo prend part à la cérémonie

Une délégation du Burkina Faso conduite par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a pris part, le vendredi 4 avril 2025, à la cérémonie de commémoration du 40e jour de la disparition du réalisateur malien Souleymane Cissé décédé, le 19 février 2025. C’était en présence du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme du Mali, Mamou Daffe.

Après les salutations d’usage et les prières pour le repos éternel de l’âme du défunt, les officiels se sont recueillis sur la tombe de l’illustre disparu. Les moments de fortes émotions sont poursuivis avec l’écriture des derniers mots des deux ministres dans le livre des condoléances funéraires exprimant ainsi leur dernier hommage à la mémoire du cinéaste. Le ministre Ouédraogo a présenté à la famille de Souleymane Cissé, les condoléances du peuple burkinabè. Il a aussi rendu un vibrant hommage à Souleymane Cissé (double Etalon d’or) qui a contribué au rayonnement du cinéma malien et africain sur l’échiquier mondial.

Le ministre Mamou Daffe a, au nom des plus hautes autorités du Mali, remercié la délégation venue à Bamako et l’ensemble du peuple burkinabè pour leur soutien manifeste au peuple malien dans ces moments de tristesse.

CCOM-MACHT