Journée nationale de l’arbre: 500 000 plants pour le couvert végétal du Sud- Ouest

La région du Sud-Ouest a commémoré, samedi 21 juin 2025, la VII édition de la Journée nationale de l’arbre (JNA) à Gaoua, dans l’enceinte du Conseil régional. Environ 500 000 plants vont être mis en terre dans le cadre de cette campagne.

A l’occasion de la Journée nationale de l’arbre (JNA), la région du Sud-Ouest, à l’instar des autres régions, a répondu à l’appel lancé par le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, pour une heure patriotique pour reverdir le Faso. L’objectif est de mettre en terre cinq millions d’arbres entre 8 heures et 9 heures, dans le cadre d’une vaste campagne de reforestation et de lutte contre les effets du changement climatique.

Selon la direction régionale de l’environnement, plus de 500 000 plants sont prévus dans toute la région du Sud-Ouest au cours de cette opération. Parmi les espèces à planter, figurent notamment le baobab, le néré, le karité, le caïlcédrat et le tamarinier, choisis pour leurs valeurs médicinales et leur résilience écologique, à en croire le directeur régional chargé de l’environnement, lieutenant-colonel Traoré Foé André Joseph Bonaventure.

Ces espèces, à ses dires, ont été sélectionnées pour soigner naturellement les

populations et réduire la dépendance aux produits pharmaceutiques. Elles contribuent également à restaurer les écosystèmes dégradés. En plus d’inviter à la plantation, le gouverneur du Sud-Ouest, Siaka Barro, a insisté sur l’importance du suivi et de la protection des jeunes plants, notamment à travers la mise en place de grilles individuelles. « Aucun arbre ne doit mourir. Nous devons tout mettre en œuvre pour qu’en 2026, le taux de survie des arbres plantés soit de 100 % », a-t-il fait savoir.

Ce qui permet, selon lui, à la fois de reverdir l’environnement, de lutter contre le changement climatique et de contribuer à la santé des populations. Le gouverneur a, par ailleurs, annoncé la tenue prochaine de la Journée nationale de l’arbre, prévue pour le 4 juillet 2025 au secteur 8 de Gaoua (Niobini), invitant l’ensemble des populations à y prendre activement part. « Mobilisons-nous pour planter en grand nombre, mais surtout, plantons utiles », a-t-il lancé, tout en appelant à renforcer la culture écologique et le patriotisme vert.



Boudayinga J-M THIENON