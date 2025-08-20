Action communautaire: la diaspora burkinabè en Georgia lance le projet « Un Burkinabè, un sac de ciment »

La cinquième assemblée générale de l’Association des Burkinabè de la Georgia (ABGA) s’est tenue, dimanche 27 juillet 2025, à Atlanta. Le projet « Un Burkinabè, un sac de ciment » a été lancé au cours de cette rencontre.

Créée le 22 septembre 2019, l’Association des Burkinabè de la Georgia (ABGA) a pour mission de rassembler les ressortissants burkinabè vivant dans l’Etat de la Georgia (Etats-Unis). A cet effet, elle a organisé, dimanche 27 juillet 2025, à Atlanta, sa cinquième assemblée générale, avec au programme : présentation des membres du bureau, discours des responsables, activités récréatives et échanges communautaires.

L’objectif principal de cette rencontre était de dresser le bilan moral et financier des activités menées durant l’année 2024–2025. Plusieurs initiatives ont été lancées à cette occasion, notamment le projet « Un Burkinabè, un sac de ciment », destiné à collecter des

fonds pour soutenir l’Initiative présidentielle « Faso Mêbo ». Selon le président de l’ABGA, Joël Zombré, tout Burkinabè, membre ou non de l’association, peut contribuer à cette action solidaire. Le prix du sac de ciment a été fixé à 15 dollars (8 374,95 F CFA), en fonction de la valeur actuelle de la monnaie.

L’appel à la mobilisation générale pour accueillir l’ambassadeur du Burkina Faso aux Etats-Unis, le général Kassoum Coulibaly, attendu dans la région les 23 et 24 août 2025, a été l’autre point fort de la rencontre.

« L’ambassadeur est actuellement en tournée aux Etats-Unis. Sa visite dans notre zone est une opportunité pour l’écouter et lui transmettre nos doléances », a souligné Joël Zombré.

En rappel, l’ancien président de l’ABGA, Issa Naon, a été élu délégué au Haut conseil des Burkinabè de l’extérieur (HCBE) pour la zone B, le 31 janvier 2025. Cette zone regroupe neuf Etats : Georgia, Alabama, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Tennessee, Floride, Mississippi, Porto Rico et les Îles Vierges. Le délégué HCBE représente les Burkinabè de cette zone auprès de l’ambassade du Burkina Faso aux Etats-Unis.

« Notre rôle est de porter la voix de la communauté burkinabè de la zone B auprès de l’ambassade, et si possible, auprès de notre mère patrie, le Burkina Faso, a déclaré M. Naon.A l’issue de la cérémonie, Ndé Tedonzong Tchoutezo, membre de l’association,

affectueusement appelé “le doyen”, a salué l’initiative de l’ABGA. Il a souligné la solidarité des membres envers les nouveaux arrivants et a encouragé les responsables à favoriser l’intégration de l’ensemble de la communauté africaine.

« Le Burkina est au cœur des intérêts de l’Afrique. Il est perçu comme un leader par ceux qui souhaitent le bien du continent », a-t-il affirmé.

De son côté, Bintou Sana, personne-ressource de l’association, a rappelé l’importance de cette rencontre pour renforcer les liens entre les Burkinabè vivant en Georgia. Elle a invité les filles et fils du pays à rejoindre l’ABGA pour une meilleure cohésion sociale. Les frais d’adhésion ont été fixés à 5 dollars (2 751,63 F CFA), avec une cotisation mensuelle de 10 dollars (5 583,3 F CFA) pour soutenir les activités de l’association.

