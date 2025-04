Action humanitaire : Plan international présente sa stratégie 2025-2027 au Premier ministre

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, mercredi 23 avril 2025, Dr Ahmed Maiga, directeur pays de Plan international, une organisation humanitaire exerçant depuis 1976 au Burkina Faso. Les initiatives en cours, ainsi que l’accompagnement attendu des autorités dans le cadre de la mission de Plan international, ont été les sujets de cet entretien.

Dr Maiga a présenté au chef du gouvernement, le rapport annuel 2024 ainsi que la stratégie pays 2025-2027 de Plan international au Burkina Faso. Pour les trois années à venir, l’organisation humanitaire prévoit de concentrer ses actions sur l’éducation sûre, inclusive et de qualité ainsi que sur l’autonomisation économique des jeunes, entre autres volets.

Pour la mise en œuvre de cette stratégie, le directeur pays sollicite l’accompagnement du gouvernement notamment l’adhésion des acteurs sectoriels.

Le chef du gouvernement a salué les efforts consentis par Plan international depuis plusieurs décennies au Burkina Faso. Il a, par ailleurs, insisté sur la nécessité pour l’organisation humanitaire de mettre ses interventions en phase avec les orientations établies par le gouvernement.

« Il s’agit de veiller à ce que l’aide soit orientée de manière à pouvoir être transmise efficacement à la communauté, tout en travaillant dans le cadre d’initiatives structurantes et à fort impact », a indiqué le Dr Maiga, en guise de synthèse des orientations reçues du Premier ministre. L’objectif est de garantir que les interventions de l’organisation aient un impact significatif et durable au sein des communautés bénéficiaires.

Cette audience témoigne de la volonté commune de Plan international Burkina Faso et des autorités nationales de conjuguer leurs efforts pour un développement inclusif et durable au bénéfice des enfants et des couches les plus vulnérables de la société burkinabè.

