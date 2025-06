Afreximbank : Dr George Elombi porté à la tête de l’institution

Réunis en assemblée générale, les actionnaires de la Banque Africaine d’Import-Export ont élu à l’unanimité le Dr George Elombi comme nouveau Président et Président du Conseil d’administration de l’institution financière continentale. Il devient ainsi le quatrième dirigeant de l’institution depuis sa création en 1993.

Dr George Elombén du Cameroun a été élu Président de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) ce samedi 28 juin 2025 à Abuja au Nigéria lors de l’Assemblée générale des actionnaires. Cette élection est l’une des décisions majeures issues de la 32ᵉ réunion annuelle du groupe Afreximbank. Il va prendre officiellement fonction en septembre prochain. Dr Elombi succède ainsi à Pr Benedict Oramah, qui aura passé dix ans à la tête de la banque.

George Elombi est au service d’Afreximbank depuis 1996, où il a commencé en tant que juriste. Il a gravi les échelons pour devenir Vice-Président exécutif chargé de la gouvernance, des affaires juridiques et des services corporatifs. Au cours de sa trentaine d’années passées au sein de la banque, il a occupé les postes de Directeur et Secrétaire Exécutif de 2010 à 2015; Directeur Adjoint des Services Juridiques et Secrétaire Exécutif de 2008 à 2010; Conseiller Juridique Principal de 2003 à 2008) et Juriste Principal de 2001 à 2003.

Avant de rejoindre Afreximbank, il a enseigné le droit à l’Université de Hull, aux Royaumes-Unis. Le Dr Elombi a joué un rôle déterminant dans la mise en place de la structuration du groupe Afreximbank, notamment à travers la création de filiales clés qui ont renforcé la capacité de la Banque à remplir son mandat. Selon la Direction de la communication d’Afreximbank, en tant que Président du Comité de Réponse d’Urgence, il a dirigé la réponse de la Banque à la crise du COVID-19, mobilisant plus de 2 milliards de dollars pour l’acquisition et la distribution de vaccins en Afrique et dans les Caraïbes. Sous sa supervision au département Mobilisation de Fonds Propres et Relations Investisseurs, les fonds propres ordinaires mobilisés par la Banque s’élevaient à 3,6 milliards USD en avril 2025.

Après son élection, Dr Elombi a exprimé son profond engagement envers la mission et l’avenir de la Banque. « J’ai travaillé aux côtés de collègues remarquables et de dirigeants extraordinaires pour contribuer à façonner la vision de cette institution, son mandat ainsi que sa croissance. En regardant vers l’avenir, je vois Afreximbank comme un levier d’industrialisation de l’Afrique et de reconquête de la dignité des Africains où qu’ils soient. Je m’engage à préserver cet actif essentiel », a-t-il déclaré.

Le Dr George Elombi est titulaire d’un Master en droit de la London School of Economics, Université de Londres, ainsi que d’un doctorat (Ph.D.) en arbitrage commercial de la même université. Il a obtenu une Maîtrise en Droit de l’Université de Yaoundé en 1989.

Joseph HARO

(A Abuja au Nigéria)