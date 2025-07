Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisue:l Moussa Alex Sawadogo officiellement installé dans ses fonctions

Le nouveau directeur général de l’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel, Moussa Alex Sawadogo a été officiellement installé dans ses fonctions par le Secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Fidel Tamini, lundi 30 juin 2025 à Ouagadougou.

L’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel (ABCA) est née de la volonté politique des plus hautes autorités de développer une industrie cinématographique compétitive au service du peuple. Pour la concrétisation de cette ambition, l’ancien délégué général du FESPACO, Moussa Alex Sawadogo, a été nommé directeur général de l’ABCA lors du Conseil des ministres du 26 mars 2025 Directeur général de l’ABCA. Le Secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme Fidel Tamini a procédé à son installation le lundi 30 juin 2025 à Ouagadougou.

L’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel résulte de la fusion de l’Institut supérieur de l’image et du son (ISIS-SE), de la Direction du cinéma et de l’audio-visuel, du Secrétariat technique du Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel (ST-CNCA) ainsi que la délégation générale du FESPACO. A travers cette nouvelle agence, le SG Tamini a confié que le gouvernement ambitionne de bâtir une industrie de cinéma et de l’audiovisuel conquérant au profit du peuple burkinabè.

Le nouveau directeur général de l’ABCA Moussa Alex Sawadogo s’est réjoui de l’honneur et de la confiance placée en sa modeste personne pour diriger cette institution qui vise à garantir davantage de cohérence, d’harmonie, de rationalité et surtout une performance accrue dans la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du cinéma et de l’audiovisuel. « L’une de mes priorités sera de construire une agence moderne, opérationnelle et de développer de nouveaux projets en phase avec les ambitions du moment de notre pays pour une industrie cinématographique et audiovisuelle forte en dialogue avec l’ensemble des acteurs », a assuré Moussa Alex Sawadogo.

Emmanuel BICABA

Lydia Esther BILLA

(Stagiaire)