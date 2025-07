Appartements meublés: des promoteurs sensibilisés au respect de la législation

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme à travers la direction générale du tourisme a effectué une inspection dans les appartements meublés pour vérifier la conformité avec la réglementation en vigueur, vendredi 11 juillet 2025 à Ouagadougou.

En application de la loi N° 0011/AN du 21 avril 2021, toute exploitation d’établissement touristique d’hébergement au Burkina Faso est soumise à une autorisation préalable. Ainsi, pour vérifier le respect de cette disposition, la direction générale du tourisme a effectué une sortie-terrain, le vendredi 11 juillet 2025, à Ouagadougou. Cette sortie a permis d’une part de recenser les appartements meublés et d’autre part de sensibiliser les acteurs au respect de la disposition en vigueur. Pour la Directrice générale (DG) du tourisme, Monique Ilboudo, cette sortie vise à assainir le secteur et rassurer les différents investisseurs et promoteurs des établissements touristiques d’hébergement. Selon elle, 84 appartements meublés ont été recensés dans la ville de Ouagadougou depuis le début de cette opération, le 30 juin 2025.

Selon Mme Ilboudo, les appartements meublés qui échappent à la réglementation constituent une concurrence déloyale aux établissements touristiques d’hébergement homologués et un manque à gagner pour l’Etat. Elle a, de ce fait, invité les promoteurs des établissements touristiques d’hébergement à régulariser leur situation, sous peine de sanctions financières ou de fermeture. Le directeur de la règlementation, du contrôle et de la coopération, Domonvaraman Dabiré, a déclaré pour sa part que des appartements ne disposent pas, dans leur majorité, d’autorisation d’exploiter.

Ils échappent au contrôle de la police des hôtels. Il a souligné que les établissements non

conformes, souvent situés au milieu des habitations, occasionnent des désagréments aux voisins. « Selon les témoignages de certains riverains, la situation est préoccupante pour la sécurité du quartier, surtout avec la présence d’enfants. Par conséquent, ils souhaitent une intervention des services de police et des impôts pour recenser et surveiller ces maisons afin de prévenir d’éventuels problèmes », a-t-il poursuivi.

Emmanuel BICABA

Dramane KONATE

(Stagiaire)