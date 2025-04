Arrondissement 2 de Bobo-Dioulasso: un site de l’armée morcelé et vendu au secteur 23

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de l’arrondissement 2 de Bobo-Dioulasso, Siefrid Sigaro Sanou, a effectué une sortie de terrain, le mardi 8 avril 2025, à Kiri, dans le secteur 23, pour constater un cas de morcellement et de vente illicite de foncier. Au cours de cette descente, il a sensibilisé la population et invité les acteurs responsables de ces pratiques à y mettre fin.

Face à la recrudescence des ventes illicites de foncier et des cas de morcellement, le Président de la délégation spéciale (PDS) de l’arrondissement 2 de Bobo-Dioulasso, Siefrid Sigaro Sanou, a effectué une sortie terrain le mardi 8 avril 2025, à Kiri (secteur 23 à Bobo-Dioulasso) afin de constater les faits et interpeller les auteurs de ces pratiques. Selon le PDS, toutes opérations de morcellement et de vente illicite de foncier sans agrément ou autorisation du ministère en charge de l’urbanisme sont illégales. Il a également précisé que des actions ont été engagées, en collaboration avec les administrations compétentes pour identifier les auteurs de ces pratiques et les poursuivre conformément aux textes en vigueur. Au cours de cette sortie, deux sites ont été visités.

Le premier site est estimé à 4 hectares. Selon le PDS, les acteurs ont été dissuadés et ont retiré les bornes. Le second site, quant à lui, présente encore des bornes, et des actions sont en cours pour passer à la phase de sanction. M. Sanou a précisé qu’il s’agit d’une zone sensible, car située sur un domaine appartenant à l’armée. Il a donc appelé les populations à libérer le lieu. Il a également souligné que les noms figurant sur les décharges permettront, à travers les enquêtes, d’identifier les personnes concernées afin que la justice puisse se prononcer. S’adressant à la population, le PDS a lancé un appel à la vigilance. Il a recommandé à toute personne souhaitant acquérir un terrain de se rapprocher des services compétents pour s’informer. « Il faut s’assurer qu’il s’agit d’un promoteur, et vérifier que ce promoteur dispose d’un agrément dûment délivré par le ministère en charge de l’urbanisme », a-t-il insisté.

Noufou NEBIE

Marie Alexandra BITIBALY

(Stagiaire)