Assouplissement des conditions de financement de l’économie dans l’UEMOA: la BCEAO baisse ses taux directeurs de 25 points de base

Le Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a décidé à l’issue de sa réunion, du 4 juin 2025, tenue à Dakar, au Sénégal, sous la présidence du gouverneur, Jean-Claude Kassi Brou, de la baisse de son principal taux directeur qui passe de 3,5% à 3,25% et de son taux d’intérêt sur le guichet de prêt marginal, passant de 5,50% à 5,25%, et ce à compter du 16 juin 2025. L’objectif de cet ajustement est de soutenir la dynamique de l’activité économique de l’Union.

Le Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) veut insuffler un assouplissement des conditions de financement de l’activité économique au sein de l’UEMOA. Pour ce faire, à l’issue de sa réunion du 4 juin 2025, tenue à Dakar, au Sénégal, le CPM a décidé de baisser de 25 points de base les taux directeurs de la Banque centrale, à compter du 16 juin 2025.

Ainsi, le principal taux directeur auquel la Banque centrale prête ses ressources aux banques commerciales passe de 3,50% à 3,25%, et le taux d’intérêt sur le guichet de prêt marginal de 5,50% à 5,25%, a annoncé le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou. Quant au coefficient des réserves obligatoires applicable aux banques, il reste inchangé à 3%. Le comité justifie sa décision par la bonne

dynamique de l’évolution des prix, de l’activité économique et de la situation extérieure de l’Union économique et monétaire Ouest Africaine ainsi que des risques à moyen terme.

Un taux de croissance de 6,4% attendu en 2025

« L’inflation a baissé au premier trimestre 2025, passant de 2,9% à 2,3%. Ce recul est lié à l’amélioration de l’offre de produits sur les marchés, à une progression plus faible des prix des produits importés, notamment ceux de l’énergie et aux effets des mesures de politique monétaire. D’après les prévisions, l’inflation devrait se situer à 2,2% en 2025, après 3,5% en 2024 », a expliqué M. Brou.

S’agissant du Produit intérieur brut (PIB), il a progressé de 7,1%, en termes réels, au premier trimestre 2025, contre une augmentation de 7,2% au dernier trimestre de 2024. Pour ce qui est de l’année 2025, le taux de croissance économique devrait atteindre 6,4%, alors qu’il était 6,3% en 2024, et cela sous l’impulsion de l’ensemble des secteurs d’activités, en particulier les secteurs manufacturier et extractif, a soutenu Jean-Claude Kassi Brou.

Le financement des économies de l’Union a également enregistré une amélioration, avec les crédits octroyés aux agents économiques qui ont augmenté, en glissement annuel, de 5,0% à fin mars 2025, après une hausse de 4,5% à fin décembre 2024. Et cette tendance haussière du financement de l’économie devrait se poursuivre pour atteindre 8,3% à fin décembre 2025, a-t-il fait savoir.

Au cours des trois premiers mois de 2025, la liquidité bancaire s’est aussi renforcée, avec un taux d’intérêt moyen sur le marché interbancaire en baisse pour s’établir à 6,0%. Porté par la hausse des prix des produits exportés,

l’accroissement des ventes d’hydrocarbures à l’étranger et la mobilisation de financements extérieurs par les Etats membres, le

solde global des échanges extérieurs a connu une amélioration au cours de la même période.

