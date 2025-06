BAC 2025: au Plateau central, 3 116 frappent aux portes de l’université

Le secrétaire général de la région du Plateau central, Ibrahim Boly, a donné, mardi 25 juin 2025, le top départ des épreuves écrites du baccalauréat.

Après neuf mois de labeur, les élèves de terminale ont effectivement débuté la composition des épreuves écrites du baccalauréat dans le Plateau central. Et, c’est le lycée provincial Bassy qui a accueilli les autorités locales, pour le lancement officiel de l’administration desdites épreuves. A la tête d’une forte délégation, le secrétaire général de la région, Ibrahim Boly, a dit prodiguer des conseils aux candidats et les a rassurés de la bonne tenue des examens scolaires.

« Je suis sûr que tout va bien se passer et on aura de bons résultats, parce que l’année scolaire n’a pas été perturbée. Concentrez-vous et soyez attentifs. Ne cédez pas à la facilité ni à la tricherie », a-t-il insisté. Aussi, M. Boly a salué, la « très bonne organisation » de cet examen et a félicité les acteurs de l’éducation nationale. Il a dit avoir constaté un démarrage des épreuves dans le temps.

Pour cette session 2025, la région enregistre un total de 3 116 candidats inscrits à la conquête du premier diplôme universitaire. Parmi eux, figure Alexandra Compaoré. Calme, les bras posés sur le banc, elle a dit être confiante. « Je me suis bien préparée. Je donnerai le meilleur de moi-même pour réussir. En tout cas j’ai travaillé pour mettre toutes les chances de mon côté », a-t-elle souligné.

Les responsables éducatifs et administratifs présents ont exprimé leur satisfaction quant aux dispositions prises pour garantir une organisation efficace et transparente. Le directeur régional de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Plateau central, Dramane Dermé, a souligné des difficultés mineures liées notamment à l’orientation des candidats.

« Tout se passe bien dans la région du Plateau central », a-t-il insisté. Il a aussi formulé le vœu que la région réalise de bons résultats, reflétant le travail accompli tout au long de l’année scolaire. « Les élèves vont travailler dur pour qu’on ait un bon pourcentage. Notre souhait est qu’on soit la meilleure région », a-t-il dit.

Djakaridia SIRIBIE