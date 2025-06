Audience du président du Faso : le capitaine Ibrahim Traoré échange avec un envoyé spécial du président de l’Union africaine

Le Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience, ce mardi 17 juin 2025, M. Antonio Téte, porteur d’un message du Président angolais, João Lourenço, Président en exercice de l’Union africaine.

L’envoyé spécial du président de l’Union africaine précise à l’issue de l’audience « qu’il s’agit d’une mission d’écoute, d’information auprès des autorités du Burkina Faso » pour s’imprégner de la situation du pays et de tout le Sahel.

« Nous sommes venus écouter le président du Faso sur les défis que toute la région et le pays traversent actuellement et voir quelles sont les voies collectives que nous pouvons emprunter en tant qu’Africains pour trouver des solutions aux défis de chaque région de notre continent », indique M. Antonio Téte.

Au regard de la situation sécuritaire que traverse le Sahel, « il est normal que le principe de la non-indifférence de l’Union africaine nous guide à nous intéresser à ce qui se passe partout en Afrique ».

L’envoyé spécial du président de l’Union africaine se dit édifié après avoir écouté le président du Faso sur la situation nationale et dit avoir examiné avec lui « les voies et moyens pour toujours solidifier le pont entre les Africains » et renforcer l’esprit de solidarité africaine et de destin commun.

Direction de la communication de la Présidence du Faso