AUDIENCE DU PRÉSIDENT DU FASO : Le nouveau bureau de la FAIB présenté au Chef de l’État

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu en audience ce vendredi 29 aout 2025, une délégation du nouveau bureau du Présidium de la Fédération des Associations islamiques du Burkina (FAIB), conduite par son président, Imam Boubacar YUGO.

« L’objet de notre visite c’est de présenter au Président du Faso, le bureau de l’année 2025 de la FAIB, lui expliquer les différents projets de l’association, partager avec lui quelques préoccupations liées au fonctionnement », déclare le président du présidium de la FAIB, Imam Boubacar YUGO.

La délégation a également reçu du Capitaine Ibrahim TRAORÉ des informations « sur les projets en cours, les grandes innovations et les changements dans les domaines de l’éducation et de la santé », entrepris par le Gouvernement. Sur la dynamique engagée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, le bureau de la FAIB dit lui témoigner son soutien et l’encourager à travers les prières et invocations afin que Dieu ramène la paix au Burkina Faso.

Convaincu que l’arme du croyant c’est l’invocation, le président du présidium de la FAIB invite les Burkinabè à la prière pour éradiquer le terrorisme de notre pays.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso