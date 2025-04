AUDIENCE DU PRESIDENT DU FASO: Les ministres de l’AES chargés de l’Industrie et du Commerce reçus à Koulouba

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a accordé ce jeudi 10 avril 2025 en fin de matinée, une audience à une délégation des ministres chargés de l’Industrie et du Commerce des pays membres de la Confédération des États du Sahel. Au cours de cet entretien, il a été question de la création d’une centrale d’achat des produits stratégiques dans l’espace AES et l’opérationnalisation des recommandations et engagements des Chefs d’État dans les domaines du commerce et de l’industrie.

Ces ministres, réunis dans la capitale burkinabè dans le cadre de l’opérationnalisation des recommandations et engagements pris par les Chefs d’État de l’AES lors de la signature du Traité instituant la Confédération des États du Sahel, le 6 juillet 2024 à Niamey, sont venus à l’écoute des orientations du Président du Faso avant leur rencontre.

« Nous avons reçu les orientations et les instructions du Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ et ces orientations et instructions vont être le socle sur lequel, nous allons bâtir nos travaux. L’objectif ultime est la satisfaction des besoins des populations des trois pays de l’AES conformément aux orientations des trois Chefs d’État », indique le porte-parole de la délégation, le ministre malien de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane DIALLO à l’issue de l’audience.

A cet effet, soutient Moussa Alassane DIALLO, la rencontre de Ouagadougou se tient autour d’un certain nombre de réformes structurelles qui seront mises en œuvre dans les trois pays de l’AES, de façon à assurer une croissance économique, durable, participative et inclusive dans les trois pays.

Création d’une centrale d’achat des produits stratégiques dans l’espace AES

L’AES compte également mettre en place une centrale d’achat pour assurer l’acquisition groupée de certains produits stratégiques pour les pays membres.

« Au-delà de ces réformes structurelles, nous réfléchirons aussi à un certain nombre de défis qui se posent à nos États en matière d’infrastructures, d’énergie, de financement et surtout de la digitalisation de tous les process dans nos différentes structures de commerce et d’industrie », affirme M. DIALLO qui a également traduit la gratitude de toute la délégation au Chef de l’État pour l’écoute attentive des préoccupations soulevées lors des échanges.

Direction de la communication de la Présidence du Faso