Avancements de classe dans la Fonction publique: le SYNAFEB salue une décision patriotique

Par
JK. Sidwaya
-
Le SG du SYNAFEB, Koudougou Robert Kaboré (milieu), a appelé les travailleurs à soutenir le capitaine Ibrahim Traoré au regard de son engagement pour soigner l’image du pays.

Le Syndicat national des fonctionnaires de l’éducation du Burkina (SYNAFEB) était face à la presse, le jeudi 28 août 2025, à Ouagadougou, afin de saluer la décision du gouvernement d’acter des avancements de classe au profit des travailleurs du public.

La décision du gouvernement d’accorder des avancements de classe aux fonctionnaires est « historique et salutaire ». C’est l’avis des premiers responsables du Syndicat national des fonctionnaires de l’éducation du Burkina (SYNAFEB). Ils ont exprimé leur reconnaissance aux autorités pour cet « acte patriotique et courageux », lors d’une conférence de presse, le jeudi 28 août 2025, à Ouagadougou. A les entendre, cette décision du gouvernement, prise sous l’impulsion du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a été jusque-là l’une des « batailles » du SYNAFEB, dans le cadre de l’application de la loi 081.

Mieux, a indiqué le Secrétaire général du SYNAFEB, Koudougou Robert Kaboré, la mauvaise application de cette loi a été l’un des points qui a motivé la création de leur syndicat. « Depuis lors, nous n’avons cessé d’organiser des conférences de presse, débats-plateaux et autres activités pour demander réparation des torts causés par cette mauvaise application », a-t-il relevé.

Il s’est donc réjoui de la décision du gouvernement d’acter les avancements de classe, contribuant ainsi à corriger l’une des injustices dans l’application de la loi. « La date du 30 juillet restera à jamais gravée dans la mémoire des militants et sympathisants du SYNAFEB », a-t-il confié. Il a, par ailleurs, rendu un vibrant hommage au chef de l’Etat et à l’ensemble des membres du gouvernement qui ont permis que cette décision soit une réalité. Toutefois, il a invité les autorités à prendre les précautions nécessaires pour une application juste de la mesure.

Pour sa part, le SYNAFEB, a-t-il rassuré, restera aux côtés des travailleurs afin de recueillir les éventuelles insuffisances dans le processus qui seront reversées aux autorités pour une résolution « juste, légale et heureuse ». A cet effet, le bureau national du syndicat national des fonctionnaires de l’éducation du Burkina a donné rendez-vous à l’ensemble des travailleurs, le mardi 2 septembre prochain, pour des échanges sur les avancements de classe.

Nadège YAMEOGO
Bénédicte KAM
(Stagiaire)

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.