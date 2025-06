BAC 2025: 5915 candidats à l’assaut du premier diplôme universitaire au Centre-Est

Le gouverneur de la région du Centre-Est, le colonel Aboudou Lamizana, accompagné des autorités chargés de l’éducation et des corps constitués, a procédé ce 24 juin 2025, au lycée municipal situé au secteur 4 de Tenkodogo, au lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat.

Cette année, 5 915 candidats prennent part à l’examen dans la région, dont 2 560 garçons et 3 355 filles. Ils proviennent des établissements publics, privés, des centres de formation, ainsi que des candidats libres.Pour le bon déroulement des épreuves, les candidats sont répartis dans dix centres d’examen et 26 jurys.

Le gouverneur de la région, le colonel Aboudou Karim Lamizana, est allé encourager les candidats :

« Nous sommes ici aujourd’hui pour le début du baccalauréat, au nom du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et de tout le gouvernement, pour encourager les candidats et leur souhaiter bonne chance. J’en ai profité pour leur donner rendez-vous pour l’immersion. Je souhaite une bonne moisson à la région du Centre-Est. Je profite aussi de votre micro pour encourager tous les candidats du Burkina Faso et leur souhaiter bonne chance ».

Le directeur régional des enseignements post-primaire et secondaire, Nachor Sorgho, a pour sa part rassuré que toutes les dispositions ont été prises pour garantir le bon déroulement de la session :

« Pour la session 2025 du baccalauréat, nous avons des candidats dans plusieurs séries : A4, C, D, et le Bac professionnel. Au total, 5 915 candidats toutes séries confondues composent dans la région du Centre-Est. Grâce à l’anticipation des autorités du ministère, nous avons pu planifier à temps toutes les activités liées à l’organisation : inscriptions des candidats, sélection des acteurs (présidents de jury, correcteurs), ainsi que le déploiement du matériel dans les 10 centres d’examen.

Cette année, nous avons également enregistré 189 candidats déplacés qui composent dans de bonnes conditions. Nous espérons une bonne moisson ; à défaut d’un 100 %, que le taux de réussite soit très satisfaisant ».

Agence d’information du Burkina