Baccalauréat 2025 : 112 985 candidats en lice, top départ donné à Ouagadougou

Ce mardi 24 juin 2025, 112 985 candidats ont entamé les épreuves du baccalauréat sur l’ensemble du territoire national. Le coup d’envoi officiel de cette session a été donné au Lycée Bambata de Ouagadougou, en présence d’une importante délégation gouvernementale conduite par le Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaël SOMBIÉ.

Aux côtés du Ministre d’État étaient présents Jacques Sosthène DINGARA, ministre de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, Boubakar SAVADOGO, ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, ainsi que le Ministre Ardjima THIOMBIANO de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Composer le Bac est un tournant important pour ces milliers de jeunes Burkinabè qui aspirent à franchir les portes de l’enseignement supérieur. Et pour le gouvernement, le message est sans équivoque : la réussite de la Révolution progressiste et populaire passe par une jeunesse intègre, digne et honnête.

Tout en souhaitant bonne chance aux candidats, le Ministre d’État a salué l’engagement des enseignants et de l’ensemble des acteurs éducatifs, soulignant la noblesse de leur mission. Il a également appelé les surveillants qu’il a qualifiés de « policiers du jour » à la plus grande vigilance tout en indiquant qu’aucune tolérance ne sera accordée à la fraude.

Enfin, un hommage appuyé a été rendu aux forces combattantes, garantes de la sécurité, pour leur rôle essentiel dans la préservation du cadre propice à la tenue de cet examen national.

DCRP/MEBAPLN.