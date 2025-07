Bals poussières de soutien patriotique: l’effort de guerre de l’artiste DJ Wassa à l’endroit des forces combattantes

DJ Wassa, de son vrai nom Paulin Dabahoni Bazi, a remis une enveloppe de 190 600 F CFA aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de Bondoukuy, dans la région de Bankui (Boucle du Mouhoun), le jeudi 10 juillet 2025. Cette somme provient des recettes générées par les frais d’entrée à une animation dansante dénommée « Bals poussières de soutien patriotique », organisée dans la localité.

DJ Wassa n’est pas qu’un simple animateur. A travers ses animations dansantes dénommées « Bals poussières de soutien patriotique », l’artiste met son art au service d’une cause noble, soutenir les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) engagés dans la reconquête du territoire national. Conscient des sacrifices consentis par ces vaillants combattants pour restaurer la paix au Burkina Faso, DJ Wassa sillonne les communes rurales de Bondoukuy, dans la région de Bankui (Boucle du Mouhoun) avec son équipe, la MIFA, pour organiser des bals patriotiques dont les recettes issues des billets d’entrée sont reversées aux forces combattantes.

Le jeudi 10 juillet 2025, c’est la commune de Bondoukuy qui a vibré au rythme du « patriotisme ». Organisés dans le chef-lieu et dans le village de Ouakara, ces bals ont permis de récolter 190 600 F CFA à Bondoukuy et 180 100 F CFA à Ouakara, soit un total de 370 700 F CFA pour l’ensemble de la commune. Les recettes récoltées à chaque prestation sont reversées intégralement aux forces combattantes de la localité. Ainsi, les 190 600 F CFA générés à Bondoukuy ont été remis aux FDS et aux VDP en présence des autorités communales et des responsables militaires.

Ce geste, selon l’initiateur, vise à exprimer la reconnaissance du peuple envers ses défenseurs. Avant Bondoukuy, les fans de DJ Wassa et ses « bals poussières de soutien patriotique» ont mobilisé 133 850 F CFA à Béréba, 112 800 F CFA à Kari dans la commune de Houndé et 313 500 F CFA à Sara et Sara-Békuy dans la commune de Békuy. A ce jour, DJ Wassa et la MIFA ont engrangé un montant global de 930 850 F CFA, entièrement reversé aux forces combattantes dans les différentes localités. « Une somme modeste qui symbolise notre solidarité envers ceux qui risquent leur vie pour la sécurité du pays », a dit DJ Wassa. L’animateur et son équipe ne comptent pas s’arrêter là. D’autres « Bals poussières de soutien patriotique » sont en cours de programmation dans plusieurs villages.

Noufou NEBIE