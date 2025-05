Baptême de rues à Ouagadougou : Quatre compagnons de Thomas Sankara honorés

La commune de Ouagadougou a baptisé des rues à l’honneur de Emmanuel Bationo, Noufou Sawadogo, Hamadou Sawadogo et Abdoulaye Gouem, quatre compagnons d’infortune du Président Noël Isidore Thomas Sankara, mardi 20 mai 2025.

Après les hommages rendus à cinq compagnons du Président Noël Isidore Thomas Sankara, lundi 19 mai 2025, par des baptêmes de rues à Ouagadougou, c’était le tour de quatre autres d’être inscrits dans la toponymie des rues de la capitale, mardi 20 mai 2025. Il s’agit de Emmanuel Bationo, Noufou Sawadogo, Hamadou Sawadogo et Abdoulaye Gouem, assassinés avec le Père de la Révolution burkinabè, le 15 octobre 1987. En effet, quatre nouvelles rues, dans l’arrondissement 12, dans le quartier Ouaga 2000 de la ville, portent désormais les noms de ces héros qui gravent leurs noms dans la mémoire collective. Selon les règlements de baptême, Feu Emmanuel Bationo est né en 1957 à Réo dans la province du Sanguié. Sergent- chef de la gendarmerie, il était secrétaire au ministère d’Etat. Le militaire et chauffeur du Président Sankara ,Abdoulaye Gouem, est né en 1942 à Boussouma, une commune dans la province du Boulgou. Né en 1957 à Gourcy, le sergent-chef Hamadou Sawadogo, était le moniteur de sport proche du Président Sankara lors de son emprisonnement à Ouahigouya.

Une invite à la jeune génération

Quant au soldat de première classe Noufou Sawadogo, il est né en 1960. La 4e vice-présidente de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Sidonie Dao a expliqué que le baptême de rues a pour objectif d’immortaliser des héros qui se sont sacrifiés pour la Nation.

Elle a invité la jeune génération à se souvenir des sacrifices consentis par les devanciers pour l’existence de la Nation burkinabè. Les familles des illustres disparus ont assisté à la cérémonie de dévoilement symbolique des plaques. Elles ont été reconnaissantes aux autorités burkinabè pour cette considération et cet honneur. C’est le cas de François Sawadogo, le frère du défunt Noufou Sawadogo, qui a laissé entendre que c’est une grande joie que 38 ans après, les autorités aient dédié une rue à son frère martyr. « Je souhaite que ce genre d’horreur ne survienne plus et que Dieu ramène la paix au Burkina Faso », a-t-il indiqué. Le 2e fils de feu Emmanuel Bationo, Polycarpe Bationo, a remercié le peuple burkinabè et africain pour cette initiative qui honore son père. Quant au président du Comité international du Mémorial Thomas Sankara (CIMTS), le colonel-major à la retraite, Daouda Traoré, il a déclaré qu’à travers ces baptêmes de rues, les héros du 15 octobre 1987 sont réhabilités. Il a renchéri que ces « braves Burkinabè » sont dans les cœurs et les esprits de la ville de Ouagadougou et par ricochet du Burkina Faso. « Ils vont constituer des exemples pour tous ceux qui vont fréquenter ces rues en termes de patriotisme et d’engagement de soi », s’est réjoui le président du CIMTS. La commune de Ouagadougou, par ces baptêmes de rues, entend installer les 12 compagnons de Thomas Sankara dans le panthéon de l’histoire socio-politique auprès du Président Sankara, élevé au rang de héros national.

Synthèse de Valentin KABORE

(Collaborateur)