BEPC 2025 : Entre joie et déception au Lycée Marien N’Gouabi

Après plusieurs heures d’attente au lycée Marien N’Gouabi de Ouagadougou, les candidats des jurys 5 et 6 au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) ont pu rentrer en possession de leurs résultats du 1er tour, hier mercredi 11 juin 2025 à Ouagadougou.

Une semaine après le début des épreuves écrites et orales des examens de fin de cycles primaire et post-primaire, les premiers résultats sont connus. Les candidats accompagnés de parents ou entre camarades, en petits groupes, sous les arbres, essaient de surmonter le stress avant la proclamation. Il s’agit de ceux du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) session 2025. Les émotions ont atteint des seuils importants et les fortunes étaient diverses au lycée Marien N’Gouabi dans les jurys 5 et 6, le mercredi 11 juin 2025 à Ouagadougou. Et enfin, l’heure de la vérité vient de sonner mettant fin à plusieurs heures d’attente dans les jurys 5 et 6. Alizéta Ganamé explose de joie à l’appel de son nom. Avoir son BEPC au premier tour, c’était son souhait. « Je suis très contente de réussir à mon examen. Neuf mois à étudier sans relâche, le résultat est au rendez-vous », confie l’élève du Groupe scolaire Mahaad Al Elmy, candidate au jury 5. A la suite du jury 5, le jury 6 a également situé les candidats logés en son sein sur leur sort. Et cela se passe également dans la même ambiance, de cris et pleurs de joie pour les heureux admis. Cependant, à côté des admis, il y a aussi les candidats recalés chez qui on pouvait lire la déception et la tristesse sur les visages.

Garder espoir

Au milieu d’eux, il y a ceux qui ne sont ni admis, ni recalés, mais plutôt retenus pour le second tour. Latifatou Batiéné du Groupe scolaire Mahaad Al Elmy fait partie de ceux-là. Inscrite au jury 6, la jeune fille aura la chance de réessayer à nouveau en composant dans les matières de Français et Mathématiques pour décrocher le BEPC. Dans cette situation, Latifatou reste positive et invite ses camarades à ne pas perdre espoir. Selon le vice-président du jury 5, Yaya Sangaré, les admis au sein de son jury sont au nombre de 67 dont 49 filles et 18 garçons sur 338 candidats au 1er tour. Il a précisé que 166 candidats sont admissibles. « Les résultats de façon générale sont en deçà des attentes, surtout en Histoire/Géographie où les notes sont décevantes. C’est ce qui explique le nombre élevé de candidats au second tour », a-t-il déploré.

Par ailleurs, monsieur Sangaré salue le sacrifice des différents acteurs qui ont œuvré pour la bonne tenue des examens. « Pour l’organisation, nous n’avons pas rencontré de difficultés majeures », a-t-il ajouté. Les résultats ne sont pas aussi reluisants au jury 6.

Selon M. Noomdiabda Parfait Soubeiga, président dudit jury, 55 candidats sont admis au premier tour sur un total de 330 candidats. Pour le second tour, 150 candidats sont admissibles, soit un taux de 45,45 %.. Le second tour est prévu pour le vendredi 13 juin 2025, avec la composition des matières comme le Français et les Mathématiques.

Valentin KABORE

(Collaborateur)