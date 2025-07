Bogandé: accueil triomphal pour le BIR 19 de retour d’une mission de ravitaillement à Manni

Les éléments du 19e Bataillon d’intervention rapide (BIR 19) ont été accueillis en héros, samedi 12 juillet 2025, à Bogandé, après avoir mené avec succès une opération de ravitaillement à Manni.

Parti de Bogandé le 8 juillet 2025, le convoi logistique dirigé par le capitaine Thor a bravé obstacles et intempéries pour acheminer vivres et matériels essentiels à Manni. Le détachement a notamment dû effectuer des travaux de renforcement au niveau du radier de Nindangou, où il est resté bloqué durant 48 heures. Le retour à Bogandé s’est déroulé sous une pluie battante, symbolisant l’engagement et le professionnalisme des soldats. A leur arrivée, une foule nombreuse, composée de civils, de leaders communautaires et d’autorités locales, leur a réservé un accueil chaleureux, ponctué d’applaudissements, de chants patriotiques et de messages de reconnaissance. « Nous saluons l’engagement constant de nos Forces de défense et de sécurité », a déclaré un habitant ému, soulignant l’impact moral de cette réussite sur les populations locales. En signe de reconnaissance, une lance traditionnelle a été remise au capitaine Thor par les notables de Bogandé, saluant ainsi la bravoure et la détermination des forces engagées. Cette mission réussie du BIR 19 illustre les efforts déployés sur le terrain pour restaurer la quiétude dans la région de la Sirba et renforcer la résilience des populations.

Agence d’information du Burkina