Brevet de technicien supérieur d’Etat (BTS) 2025: Adjima Thiombiano lance la composition des épreuves écrites à Bobo-Dioulasso

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Adjima Thiombiano, a donné le coup d’envoi des épreuves écrites des examens du Brevet de technicien supérieur d’Etat (BTS), session 2025, le vendredi 18 juillet 2025 à Bobo-Dioulasso. Au total, 1 540 candidats sont en lice cette année pour l’obtention de leur diplôme de BTS.

Après les candidats du CEP, du BEPC et du BAC, c’est au tour de ceux du Brevet de technicien supérieur d’Etat (BTS), session 2025, d’entrer en composition. En effet, ils ont débuté les épreuves écrites le vendredi 18 juillet 2025 dans deux centres : Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Le lancement officiel desdites épreuves a été effectué par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Pr Adjima Thiombiano, au lycée municipal Vinama Thiemounou Djibril de Bobo-Dioulasso. Il était accompagné des autorités régionales et des responsables de l’enseignement supérieur et universitaire. Au total, 1 540 candidats, dont 830 filles, sont à la conquête de leur diplôme de technicien supérieur de l’Etat cette année.

Ils composent dans 29 options dont 10 filières tertiaires et 19 filières industrielles. Avant d’ouvrir la première enveloppe, le ministre et sa délégation ont sillonné les salles de composition afin d’adresser des mots d’encouragement et de motivation aux candidats et aux encadreurs. Il a salué leur travail acharné et leur détermination. Le premier responsable du département de l’Enseignement supérieur a également prodigué des conseils aux candidats. Il les a invités à rester calmes et concentrés, à lire attentivement les consignes avant d’aborder les sujets avec sérénité.

« Aujourd’hui, nous sommes venus d’abord pour encourager les différents candidats et leur dire combien nous plaçons l’espoir en eux afin qu’ils puissent véritablement décrocher ce diplôme. Ensuite, nous voulons mettre en lumière l’intérêt que porte tout le gouvernement à ces filières professionnelles et techniques », a-t-il indiqué. A l’en croire, il s’agit de magnifier cet examen et de faire comprendre qu’à l’issue de son obtention, le titulaire du diplôme peut directement s’insérer dans la vie socioprofessionnelle, mais il a également la possibilité de poursuivre ses études au niveau licence ou master.

Intégrer le BTS dans les programmes des institutions d’enseignement privées

Selon le ministre, ces examens revêtent une importance capitale pour le Burkina Faso. Dans la vision du gouvernement, les formations professionnelles et techniques occupent une place centrale. « On ne peut avoir un développement durable que si nous disposons véritablement de techniciens et d’ingénieurs en nombre conséquent et de qualité », a-t-il souligné. Conformément à cette vision, Pr Thiombiano a invité l’ensemble des établissements d’enseignement privés à intégrer l’examen du BTS dans leur programme scolaire.

« A court terme, nous organiserons une phase transitoire de sensibilisation qui ne saurait durer. Nous prendrons ensuite des mesures très claires. Chaque établissement devra passer par ce diplôme d’Etat afin de nous assurer de la qualité des compétences des ressources humaines qui seront reversées dans les différentes unités de production », a-t-il précisé. Le président de l’université Nazi-Boni, Pr Hassan Bismarck Nacro, dont l’institution est l’organisatrice de ces examens, a invité les candidats à composer dans la transparence. Quant aux candidats, ils se disent confiants. A l’image de Makama Diabaté et de Al Faguim Ramata Guiguemdé, ceux du centre de composition de Bobo-Dioulasso se disent prêts à affronter les différentes épreuves. Ils espèrent réussir leur examen et passer à la phase pratique.

