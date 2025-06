Bureau burkinabè des droits d’auteur: 409 308 827 FCFA pour 8 277 artistes

Le Bureau burkinabè des droits d’auteur (BBDA) a organisé, le lundi 2 Juin 2025, à Bobo-Dioulasso, une conférence de presse portant sur le paiement des droits d’auteur pour le mois de mai 2025. Ce sont au total 8 277 membres du BBDA qui vont se partager la somme de 409 308 827 F CFA.

Aussi, les droits en instance des quatre dernières années et de février 2025 d’un montant total de 431 051 311 F CFA vont être également payés, soit un montant total de 840 360 138 F CFA. C’est l’information de la conférence de presse tenue, le lundi 2 juin 2025, par le BBDA à Bobo-Dioulasso. Pour le Directeur général (DG) du BBDA, Dr Hamed dit Patindeba Patric Lega, la conférence de presse s’inscrit dans un souci d’information et de transparence afin que l’ensemble des acteurs du secteur culturel, en particulier les membres, soient informés du travail réalisé au sein du BBDA.

A l’entendre, les paiements se feront par virement bancaire, par paiement électronique ou en espèces aux guichets du BBDA. Un comité de réclamation est mis en place pour examiner les éventuelles préoccupations. Du reste, ces réclamations, foi du DG, ont baissé, passant de 574 en 2021 à 89 en 2024. L’objectif du BBDA est d’aller à zéro réclamation. « Nous sommes conscients des défis liés à la juste rémunération des créateurs, mais aussi des progrès réalisés grâce à la mobilisation de tous.

Le BBDA reste engagé à œuvrer, sans relâche pour une gestion rigoureuse, équitable et transparente des droits d’auteur au Burkina », a rassuré Patindeba Patric Lega. Il a rendu un hommage aux artistes pour leur résilience, leur créativité et leur foi en l’institution et les a exhortés à adhérer au BBDA et à y déclarer leurs œuvres.

Il a par ailleurs invité les utilisateurs à s’acquitter régulièrement de leurs redevances en vue de dynamiser la gestion collective et l’amélioration des conditions de vie et de travail des artistes au Burkina Faso. Répondant à la question des journalistes sur le plus grand bénéficiaire des paiements, le directeur général sans citer de nom, a révélé que le plus gros paiement s’élève à 6 368 155 F CFA. Le plus grand bénéficiaire de la région des Hauts-Bassins s’en sort avec 5 700 000 F CFA.

Adaman DRABO

Savouba OUEDRAOGO

(Stagiaire)