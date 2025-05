Burkina: des enfants sauvés des griffes du GSIM racontent leur calvaire

Saalim, Ridwane, Moumouni ou encore Abou, âgés de 9 à 14 ans, ont vu leurs rêves brisés et leur avenir compromis par les terroristes. Entraînés à la guerre, battus, affamés, souvent enrôlés sous la pression ou avec la complicité de leurs propres parents, ces enfants, aujourd’hui sauvés par les forces combattantes, livrent des témoignages bouleversants sur l’enfer qu’ils ont vécu.

C’est un secret de polichinelle : face à la puissance de feu des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), les terroristes subissent de lourdes pertes. Pour poursuivre cette guerre téléguidée contre le vaillant peuple burkinabè, ils n’hésitent plus à enrôler de force des enfants. Le prétendu Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM, ou Nousra) est particulièrement actif dans cette stratégie inhumaine. Ces enfants, utilisés comme guetteurs, espions, opérateurs radio ou même comme combattants, sont déployés dans les zones de conflit pour recueillir des informations sans éveiller les soupçons.

Lors du démantèlement de plusieurs bases terroristes, l’armée burkinabè a pu sauver plusieurs de ces mineurs. Leurs témoignages révèlent l’ampleur des violences subies. « Mon rêve, c’était de devenir un grand infirmier pour soigner les gens », confie Massahoudou, 10 ans. Lui et vingt autres enfants ont été emmenés de force dans la forêt après la prise de leur village. Trop frêle pour porter une kalachnikov, il a été assigné aux tâches de guet et de transmission radio. Maltraité, il a été libéré grâce à une opération militaire.

Ces mineurs, dont l’âge oscille entre 9 et 14 ans, ont livré des témoignages poignants sur leur vécu au sein des malfaiteurs qui les utilisaient comme guetteurs, opérateurs radio ou même de combattants. Saalim, également âgé de 10 ans, a été retiré de l’école par son propre père pour subir une formation militaire de trois semaines dans les camps de Nousra. Il a servi comme guetteur pendant deux ans avant d’être secouru. Ridwane, 9 ans, rêvait de devenir footballeur profes-sionnel, comme Lionel Messi. Il a été kidnappé dans la région de Dédougou et utilisé pour espionner les positions des forces combattantes depuis les hauteurs boisées. Moumouni, 12 ans, voulait devenir pilote.

Ses parents l’ont forcé à rejoindre les terroristes. Pendant quatre ans, il a gardé des animaux volés et transmis des informations aux terroristes. Abou, 13 ans, qui souhaitait apprendre le Saint Coran pour enseigner la paix, s’est retrouvé, avec dix autres enfants, à guetter les FDS avant d’être envoyé sur le terrain de combat, avec la complicité de son père. Younoussa, 14 ans, rêvait de devenir policier. Après une formation complète, il a été chargé de la surveillance, de l’alerte, et de la conduite des animaux volés lors des attaques. Quant à Daouda, 14 ans, il a été enrôlé de force avec plusieurs camarades. Tous n’ont retrouvé la liberté que grâce à l’intervention courageuse des forces combattantes.

« Ils disent combattre pour l’Islam, mais ils violent toutes ses lois », dénonce un officier ayant participé à une opération de sauvetage. Mosquées et églises ont été prises pour cibles, des civils sans défense ont été massacrés, des femmes violées, des villages pillés. Ce drame touche aussi les familles. Saali, une mère, raconte : « Mon fils m’a été arraché sous la menace. Aujourd’hui, je l’ai retrouvé grâce aux FDS. Je prie pour que d’autres mères connaissent ce bonheur».

Elle lance un appel aux femmes : « Quittez les brousses, protégez vos enfants, parlez à leurs pères pour empêcher leur enrôlement. » Le GSIM, qui se présente comme un défenseur de la religion musulmane, commet en réalité des crimes barbares, violant les lois internationales qui interdisent l’utilisation d’enfants dans les conflits armés. Les FDS, à travers leurs opérations offensives et leur professionnalisme, continuent de libérer ces jeunes victimes, leur redonnant une nouvelle chance de croire en leurs rêves d’enfant : devenir médecin, enseignant, footballeur, policier, pilote ou maître coranique.

Agence d’information du Burkina