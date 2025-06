Burkina: des parlementaires russes annoncés en juillet à Ouagadougou

Une délégation du groupe d’amitié de parlementaires russes se rendra en juillet prochain à Ouagadougou, en vue de renforcer la coopération parlementaire entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie, ainsi que pour échanger sur la formation des cadres et des étudiants, a appris l’AIB à Saint-Pétersbourg.

«En juillet, la délégation du groupe d’amitié parlementaire du Centre de diplomatie publique viendra à Ouagadougou pour discuter de l’augmentation du nombre d’étudiants burkinabè en Russie et du renforcement de la coopération dans le domaine de la formation des cadres entre nos deux pays », a déclaré le député de la Douma, Dmitri Ivanovitch Savelev, à l’issue d’une audience avec le ministre burkinabè chargé de l’Energie, à Saint-Pétersbourg.

« Le renforcement de la coopération entre la Russie et le Burkina est un objectif d’importance étatique et la Fédération de Russie consi

dère le Burkina Faso comme un pays ami », a ajouté M. Savelev, également coordonnateur du Groupe d’amitié parlementaire Burkina-Russie.

Dmitri Savelev et une délégation de la « Maison russe » venaient d’échanger avec le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, en marge du 28e Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

Ils ont promis d’œuvrer à accroître l’effectif des étudiants et des apprenants dans les universités et centres russes de formation, sans toutefois pouvoir préciser le nombre de places qui seront disponibles.

« Nous allons travailler sur cette question. Nous ne pouvons pas, pour le moment, vous donner le nombre exact de Burkinabè qui iront en Russie. Mais, je peux vous assurer que l’année prochaine, nous augmenterons le nombre d’étudiants burkinabè en Russie, notamment dans le domaine du nucléaire ».

Le Burkina Faso a signé des accords pour la réalisation d’une centrale nucléaire et aura besoin de personnel qualifié pour assurer le fonctionnement de cette

importante infrastructure technologique.

Agence d’Information du Burkina