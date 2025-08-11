Burkina : En fin de mission, l’Ambassadeur égyptien fait le point de la coopération au Président du Faso

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a accordé une audience ce lundi 11 août 2025, à l’Ambassadeur de la République arabe d’Égypte au Burkina Faso, Sherif Abdel Kader Abdel Latif NADA, en fin de mission.

« J’ai eu le privilège aujourd’hui d’être reçu par Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso à l’occasion de ma fin de mission au Burkina Faso. C’était une occasion pour moi de faire le point de la coopération à Son Excellence Monsieur le Président et recevoir ses orientations », indique le diplomate égyptien à l’issue de l’audience.

Selon l’Ambassadeur égyptien, cette audience lui a permis d’exprimer au Chef de l’État, toute sa reconnaissance et celle de son pays, pour les résultats obtenus dans différents domaines de la coopération entre l’Égypte et le Burkina Faso.

« Les relations bilatérales entre le Burkina Faso et l’Égypte sont exemplaires, excellentes et fortes. Une coopération historique. Dans cette coopération, nous notons un soutien mutuel entre les deux parties au niveau des instances internationales », réitère l’Ambassadeur Sherif Abdel Kader Abdel Latif NADA.

Le diplomate dit tirer un bilan très satisfaisant de son séjour de deux ans au Burkina Faso.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso