Burkina Faso : le gouvernement rappelle les terminologies appropriées dans la lutte contre le terrorisme

Des représentants de certaines agences du système des Nations Unies au Burkina Faso utilisent l’expression « groupes armés non étatiques » pour désigner les terroristes, ainsi que le terme « milices » pour qualifier les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

Face à ce constat, le ministère en charge des Affaires étrangères avait convoqué, dès mars dernier, la coordinatrice résidente du Système des Nations Unies ainsi que l’ensemble des chefs d’agences au Burkina Faso, afin de procéder à une mise au point officielle sur l’usage des termes appropriés.

Les terroristes sont ceux qui endeuillent nos braves populations. Il convient de les nommer ainsi, et non par l’expression « groupes armés non étatiques », un concept qui ne fait l’objet d’aucune définition consensuelle en droit international.

Quant aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), ce sont des citoyens burkinabè qui, de manière volontaire et courageuse, se sont engagés à défendre l’intégrité de leur pays, animés par l’espoir de vivre un jour libres et dignes sur leur terre natale. Leurs actions sont rigoureusement encadrées par des dispositions légales et réglementaires.

Le Burkina Faso condamne l’usage inapproprié des termes « milices » et « groupes armés non étatiques », qui pourrait traduire une volonté de légitimation ou de requalification de la barbarie dont le peuple burkinabè est victime depuis plus d’une décennie.



En rappel, ce lundi 18 août 2025, à la suite de la découverte d’un rapport adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies, intitulé « Les enfants et le conflit armé au Burkina Faso », le gouvernement burkinabè a déclaré Madame Carol Flore-Smereczniak, coordinatrice résidente du Système des Nations Unies, persona non grata. Il lui est reproché d’avoir méprisé les autorités et institutions burkinabè, et d’avoir coprésidé l’élaboration dudit rapport, qualifié de mensonger à l’encontre du Burkina Faso.

