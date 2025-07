Burkina: la Police Nationale saisit plus de 816 000 comprimés illicites

Dénommée Opération PANGEA, cette opération a abouti à l’arrestation de 769 personnes suspectes à travers le monde, le démantèlement de 123 groupes criminels, la fermeture de 13000 plateformes de vente en lignes de faux médicaments et à la saisie de plus de 28 milliards de francs CFA de produits pharmaceutiques illicites.

Au Burkina Faso, cette opération a permis la saisie de plus de 816 000 comprimés, dont des analgésiques et des anti-inflammatoires, qui ont été découverts cachés dans des véhicules en provenance d’un pays voisin.

Le Directeur Général de la Police Nationale salue ce coup de semonce opéré dans le milieu de la criminalité pharmaceutique et demeure convaincu que seule une action concertée des forces de l’ordre à travers le monde permettra de combattre efficacement la prolifération des faux médicaments. Il exhorte les populations à plus de vigilance dans l’achat des produits pharmaceutiques et à se référer aux officines pharmaceutiques habilitées par l’Etat burkinabè. Enfin, il salue à sa juste valeur la fructueuse collaboration de la Police Nationale avec la Douane burkinabè et l’Agence Nationale de Régulation Pharmaceutique dans le cadre de cette opération globale.