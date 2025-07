Burkina-Russie : un laboratoire mobile microbiologique bientôt déployé

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience, le mercredi 30 juillet 2025, une délégation de la Fédération de Russie conduite par le ministre russe de l’Energie, Sergueï Tsivilev.

Selon le chef de la délégation russe, il a été question d’échanger avec le président du Faso sur la mise en œuvre concrète des décisions prises par les présidents Poutine et Traoré dans le cadre de la coopération bilatérale. « Notre président s’est engagé au développement des relations exemplaires de coopération avec les pays africains (…). L’un des axes prioritaires de cette coopération avec le Burkina Faso concerne le volet énergétique », indique le ministre russe. Il souligne que le Président Poutine a approuvé le plan d’action élaboré par les deux gouvernements pour la mise en œuvre des grandes décisions arrêtées entre le Président russe et le Président du Faso lors de son séjour à Moscou en mai dernier. Le chef de la délégation annonce, dans ce cadre, la création d’une commission mixte intergouvernementale entre les deux pays à l’initiative des deux chefs d’Etat. Concernant les échanges économiques, M. Sergueï Tsivilev indique que des représentants de sociétés russes sont déjà en contact avec des entreprises burkinabè et des réunions sont prévues pendant leur séjour pour mieux structurer la coopération entre les acteurs économiques. Au cours de l’audience, la délégation russe a remis au président du Faso un certificat d’un laboratoire mobile microbiologique que la Russie entend déployer au Burkina Faso les mois à venir pour renforcer la coopération dans le secteur de la recherche.

Direction de la communication de la Présidence du Faso