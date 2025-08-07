Burkina: Une soixantaine de journalistes et communicateurs à l’école des Initiatives présidentielles

Le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB), une structure rattachée à la Présidence du Faso, organise du 6 au 9 août 2025 à Bobo-Dioulasso, un atelier d’information sur les Initiatives présidentielles à l’attention des journalistes, des communicateurs, des influenceurs et activistes du Burkina Faso.

Au cours de la cérémonie d’ouverture ce mercredi matin, le Directeur de la communication et des relations presse de la Présidence du Faso, Tiraogo Sougrinoma Ibrahim GUIGMA, a précisé que l’objectif de cet atelier d’information est de permettre aux

, communicateurs, influenceurs et activistes venus des 13 régions du Burkina Faso, de s’imprégner des objectifs, du fonctionnement, de la mise en œuvre et des perspectives des différentes Initiatives présidentielles et du Bureau national des grands projets du Burkina. Ils devront à leur tour informer l’opinion nationale pour une meilleure appropriation des Initiatives présidentielles.

Cet atelier s’articule, selon lui autour de plusieurs communications, des échanges avec les journalistes et communicateurs, des visites de chantiers pour permettre aux participants de faire le constat sur la mise en œuvre des initiatives sur le terrain.

Le conseiller technique du Bureau national des grands projets du Burkina, Michel CONGO, représentant le Directeur exécutif du BN-GPB, a traduit toute sa reconnaissance au Chef de l’État dont la vision a permis la mise en place des six Initiatives présidentielles.

Il s’agit de:

– l’Initiative présidentielle pour la production agricole et autosuffisance alimentaire (IP-P3A);

– l’Initiative présidentielle pour le développement Communautaire (IPDC);

– l’Initiative présidentielle pour la relève sportive (IP-RELIS);

– l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ);

– l’Initiative présidentielle pour la santé (IPS);

– l’Initiative présidentielle « Faso Mêbo ».

Pour le Conseiller technique, ces Initiatives présidentielles ont pour finalité de booster les indicateurs à plusieurs niveaux, notamment l’agriculture, les infrastructures, le développement communautaire, la santé, le sport, l’éducation. Il précise que des résultats et des impacts de leur implémentation sont déjà visibles sur le terrain.

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, présent à cette cérémonie d’ouverture, aux cotés du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement et du Conseil des ministres, M. Ousmane OUATTARA, a invité les journalistes et communicateurs de jouer leur partition pour accompagner la mise en œuvre des grands projets de l’État sous le leadership du Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Au terme de cet atelier, un Groupe de Journalistes et Communicateurs pour les Initiatives présidentielles devrait être créé par les participants pour un suivi constant et des productions médiatiques de qualité.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso.