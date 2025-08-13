Camp vacances Faso Mêbo 2025: 410 campeurs pour cultiver les graines du civisme et du patriotisme

La première promotion de « Camp vacances Faso Mêbo » a effectué officiellement sa rentrée, mardi 12 août 2025, au lycée Marien N’Gouabi, à Ouagadougou.

Semer la graine du patriotisme, du civisme chez les enfants pour faire d’eux des citoyens

responsables de demain. C’est ce qui sous-tend, entre autres, l’organisation de

« Camp vacances Faso Mêbo » dont la rentrée de la première promotion s’est déroulée, mardi 12 août 2025, au lycée Marien N’Gouabi, à Ouagadougou. Pendant 10 jours, 410 enfants de 10 à 15 ans seront formés à l’instruction civique et militaire, à la confection et pose de pavés et l’embellissement urbain.

Le coordonnateur national de Faso Mêbo, le commandant Zoodnoma Ahmed Sakandé, a indiqué que le Burkina Faso a entamé une Révolution progressiste populaire (RPP) et l’organisation de ce camp vacances est conforme à cette vision du Président du Faso, Ibrahim Traoré. « Nous allons apprendre à nos enfants à ne pas compter sur quelqu’un, rien qu’à eux-mêmes. Nous allons également leur inculquer des notions de patriotisme, de civisme », a-t-il confié. En plus de cela, il a soutenu que les campeurs vont apprendre d’autres disciplines comme la menuiserie, l’art plastique, l’art vivant…

Pour lui, ensemble main dans la main, les Burkinabè peuvent bien se développer. Le lancement de l’initiative a connu la présence du directeur de cabinet du Président du Faso, le capitaine Anderson Médah, accompagné du parrain des campeurs, le chef d’Etat-major particulier de la Présidence du Faso, le colonel Ismaël Diaouari. « C’est avec une grande joie que je m’adresse à vous en tant que parrain de la première édition », a lancé M. Diaouari, aux campeurs.

Patriotisme et civisme

Il a affirmé que ce camp est placé sous le signe du civisme et du patriotisme.

« Le civisme, vous allez l’apprendre, c’est respecter les règles, protéger ce qui nous appartient, tendre la main à celui qui en a besoin. Le patriotisme, c’est aimer son pays, connaître son histoire, honorer ses symboles et chaque jour travailler à le rendre meilleur », a enseigné le colonel Diaouari. Il a, par ailleurs, relevé que le choix du lycée Marien N’Gouabi pour lancer ce camp vacances n’est pas du hasard.

Il a renseigné que c’est un symbole vivant de la marche radieuse du Burkina Faso vers l’horizon du bonheur. En effet, il a signifié qu’en octobre 1961, c’est sur ce lieu qu’a eu lieu le transfert des militaires voltaïques ayant servi dans l’armée française. « Le Président Thomas Sankara y a également passé une partie de sa scolarité », a-t-il rappelé.

C’est pourquoi, à son avis, le président du Faso a préféré cet espace comme point de départ. Du reste, il a invité les campeurs à apprendre à servir, à être au service de leurs communautés. « Profitez de ce camp vacances pour vous faire de nouvelles amitiés, découvrir vos talents et surtout rêver grand pour le Burkina. Le futur vous

appartient, préparez-le avec courage, discipline et amour », a conseillé le parrain.

Aly SAWADOGO