CAMP VACANCES FASO MÊBO EDITION DU GUIRIKO: C’est parti pour dix jours de formation au profit de plus de 500 enfants au GIFA

Le Chef d’État-major particulier de la Présidence du Faso, le Colonel Ismaël Kiswensida DIAOUARI, parrain de Camp vacances Faso Mêbo, a présidé ce vendredi 29 aout 2025 à Bobo-Dioulasso, la rentrée de promotion de Camp vacances Faso Mêbo de la région du Guiriko, au sein du Groupement d’instruction des Forces armées (GIFA).

Après le succès de l’édition de Ouagadougou, Camp vacances Faso Mêbo se déploie dans la région du Guiriko au profit de plus de 500 enfants campeurs. Habillés tous aux couleurs de l’armée, ces participants au Camp vacances Faso Mêbo, édition du Guiriko, auront dix jours de formation autour de plusieurs modules.

« Comme l’a dit le Camarade Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Camp vacances Faso Mêbo est un pan d’un programme plus vaste qui vise à inculquer un certain nombre de valeurs à tous les enfants du Burkina Faso. Vous devez réussir la mission que le Président du Faso a confiée à l’ensemble des enfants du Burkina Faso, celle d’être au rendez-vous de l’histoire dans quelques années et d’être des futurs bâtisseurs », dit le parrain aux campeurs.

Selon le coordonnateur national de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, le Commandant Ahmed Zoodnoma SAKANDÉ, les campeurs auront des modules comme l’instruction militaire, l’instruction civique et morale, les arts vivants, les arts du spectacle, l’initiation aux travaux manuels.

Direction de la communication de la Présidence du Faso