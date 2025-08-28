Camp vacances musicales: 33 campeurs outillés à la base musicale et instrumentale

L’école de musique la providence a organisé la cérémonie de clôture de la Ve édition de son camp vacances musicales, jeudi 28 août 2025, à Ouagadougou.

Du 25 juillet au 28 août 2025 s’est tenue la Ve édition du camp vacances musicale de l’Ecole de musique la providence (EMP). La cérémonie de clôture de cette formation a eu lieu, jeudi 28 août 2025, à Ouaga- dougou. Durant 1 mois de formation, 33 campeurs dont 19 en piano, 11 en batterie et 3 en guitare ont été outillés au solfège et aux instruments musicaux. La représentante des campeurs, Anna Melaine Roxane Dembélé, a remercié l’EMP pour l’opportunité d’apprentissage.

Car, selon elle, la musique est une sorte de médecine qui guérit l’âme. Elle a confié avoir appris avec ses camarades campeurs, le solfège, l’instrumental, la confiance en soi. Pour elle, cela va leur permettre d’exceller dans la musique. Le promoteur du camp vacances musicales, Justin-Etienne Coulibaly, directeur de l’Ecole de musique la providence (EMP) s’est réjoui de l’accroissement du nombre de campeurs par rapport à l’année 2024. « L’étude du solfège a permis aux campeurs d’apprendre à lire les exercices qu’ils jouent avec leurs instruments », s’est-il justifié.

Il a rassuré qu’un suivi des apprentissages va être organisé pendant les congés de Noël ou de Pâcques pour des mises à niveau. Maestro Justin Coulibaly s’est dit reconnaissant envers les différents parents et tuteurs qui ont adhéré une fois de plus au camp vacances musicales. « Nous leur disons merci de nous avoir confié leurs enfants pour que nous puissions leur apprendre la musique », a-t-il dit. Le parrain de l’édition, l’ancien ministre chargé de la Culture, Abdoul Karim Sango, a salué l’initiative. « Je suis satisfait en tant que parrain de voir comment ces enfants, en seulement 1 mois d’apprentissage ont pu acquérir des aptitudes dans l’éducation musicale », s’est-il réjoui.

Pour lui, le camp vacances musicales a offert aux enfants l’occasion d’acquérir un certain nombre de valeurs de travail d’équipe, de solidarité et de patience. « Une société où la musique marche très bien est une société apaisée. C’est une société où il y a davantage de cohésion sociale », a-t-il poursuivi. La marraine, Grâce Isabelita Foro, secrétaire général de la RTB s’est réjouie d’avoir vu autant de talents émergés en un mois de formation. Elle a témoigné de sa satisfaction car l’une des missions de la RTB est de faire la promotion de la création et de la formation musicale.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)