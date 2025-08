L’Association santé éternelle et développement (ASED) a organisé la 3e édition du camp vacances dénommé « village copain du monde Burkina 2025 du 21 juillet au 05 aout 2025 à Ouagadougou, sur le thème : « fraternité et tolérance, quelles perspectives pour une jeunesse active au cœur du développement social et durable ».

L’Association santé éternelle et développement (ASED) est soucieuse du bien-être des orphelins et des adolescents vulnérables. Dans l’optique de renforcer la solidarité et la fraternité entre ses jeunes et ceux de la commune de Bonam, elle a organisé un camp vacances intitulé « village Copain du monde Burkina 2025 » du 21 juillet au 05 aout 2025 à Ouagadougou. Le thème du camp a porté sur : « fraternité et tolérance, quelles perspectives pour une jeunesse active au cœur du développement social et durable ».

Le Président de l’Association santé éternelle et développement (ASEB) Philibert Belemkoabga a affirmé que l’objectif de cette activité est d’éduquer, d’éveiller la jeunesse et de les apprendre à s’aimer. Il a confié que durant ce camp, les enfants auront a mené des activités telles que la teinture, l’apprentissage en élevage et en culture hors-sol. Il a expliqué aussi que les enfants apprendront des notions en secourisme, des jeux de sociétés, le et les b.a.-ba de la santé. M. Belemkoabga a indiqué que ce camp est organisé particulièrement pour les jeunes de 12 à 20 ans mais est ouvert aux moins de 12 ans. De son avis, chaque année, ils reçoivent 100 à 200 participants.

Elève en classe de 3ème Nathacha Ouédraogo est l’une des participantes à ce camp vacances. Elle a confié être très heureuse d’y participer. « Ce n’était pas ma première fois de participer à ce camp vacances. L’an passé, j’avais appris la dance et le judo et je souhaite apprendre de nouvelle activité cette année » a-t-elle soutenu.

Abdoulaye BALBONE

Bithia NANEMA (stagiaire)