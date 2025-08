«Captain Ibrahim, the Last African Hero»: Un film du Ghanéen Lil Win

L’ambassadeur du Burkina Faso au Ghana, le colonel-major David Kabré, a assisté le 2 août 2025 à Kumasi, dans la région de l’Ashanti, à la première projection du film Captain Ibrahim, the Last African Hero, réalisé par l’acteur et cinéaste ghanéen Nkawdow Nkansah, alias Lil Win.

La ville de Kumasi a rendu un vibrant hommage au capitaine Ibrahim Traoré. Dans la matinée du 2 août 2025, une grande marche populaire a eu lieu dans les principales artères de la ville. Elle a réuni des artistes, des leaders communautaires, des membres de la diaspora, la population locale, ainsi que des membres du Mouvement Union pour l’Avenir (UPA), conduit par son président, l’influenceur burkinabè Maxime Zougmore, connu sous le nom de “L’Homme de IB”qui avait déjà animé la ville dès son arrivée la veille.

Le point d’orgue de la journée fut la projection officielle du film Captain Ibrahim, the Last African Hero, organisée au Film Center de Kumasi, en présence des autorités locales, de l’ambassadeur burkinabè le colonel David Kabré, de la délégation venue de Ouagadougou, ainsi que de membres du conseil municipal de Kumasi.

Le film retrace les multiples tentatives de déstabilisation visant la « Révolution progressiste et populaire » en cours au Burkina Faso, incarnée par le capitaine Ibrahim Traoré. Il met en scène plusieurs tentatives d’assassinat déjouées à son encontre. L’œuvre se veut à la fois un acte de mémoire et une marque de soutien à la dynamique révolutionnaire portée par le pays.

A l’issue de la projection, le colonel-major David Kabré a, au nom du gouvernement burkinabè, adressé ses félicitations au réalisateur et à son équipe pour cette initiative artistique, qui contribue à renforcer l’image et le message du chef de l’État à l’échelle régionale. Il a également souligné la pertinence d’un tel outil de communication face aux campagnes de désinformation et aux ingérences extérieures.

En marge de l’événement, le diplomate burkinabè a également échangé avec les membres de la délégation venus de Ouagadougou. Ces derniers ont réaffirmé leur engagement à soutenir les autorités de la révolution progressiste et populaire, convaincus que cette voie mène vers l’émancipation, le développement durable et la prospérité du Burkina Faso.

Synthèse : B.S.