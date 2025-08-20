Célébration de IIe Journée nationale de la Brigade citoyenne: le Premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo, aux côtés du peuple malien

Le Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maiga et son homologue du Burkina, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo ont co-présidé, ce mercredi 20 août 2025 à Bamako, la célébration de la IIe édition de la Journée nationale de la Brigade citoyenne (BC). La célébration s’est tenue sur le thème : « Deux ans de citoyenneté : bâtir une brigade citoyenne plus forte, plus proche des communautés ».

Institué le 20 août 2023, la Brigade citoyenne est aujourd’hui présente dans 16 régions du Mali, en plus du district de Bamako ainsi que la commune urbaine de Kati. La IIe édition (2 ans) de la célébration de la journée nationale, à elle dédiée, a été coprésidée, hier 20 août 2025, par les Premiers ministre malien, le général de division Abdoulaye Maiga et burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

A l’occasion, le ministre malien de la Jeunesse, des Sports et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba a rappelé que la Brigade citoyenne s’articule autour de 10 domaines d’intervention avec pour objectif de permettre aux jeunes de contribuer au développement de leur commune, dans l’ensemble de notre pays. Il s’agit de la promotion des actions environnementales, la sensibilisation à la santé, les activités éducatives, les actions sociales et la promotion de la sécurité routière. A cela, il a ajouté la promotion de la paix et de la tolérance, des initiatives artistiques pour le changement social, d’un mode de vie sans drogue et les actions pour la préservation du patrimoine culturel et la promotion de la citoyenneté active.

« Nous avons fait un pari audacieux, celui de croire en la jeunesse malienne, de lui donner un cadre structuré pour exprimer son patriotisme, son civisme et son sens de la responsabilité », a fait savoir Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. « Le président de la Transition nous a mis en mission, c’est en l’élan des jeunes que naît l’avenir de notre pays. Chers jeunes en deux ans, vous avez prouvé que ce pari était juste. Vous avez démontré que la jeunesse malienne est non seulement l’avenir mais aussi le présent actif et déterminé », a précisé le ministre Fomba.

Le chemin audacieux de l’indépendance véritable

Le Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maiga, a tenu à saluer le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba pour avoir conçu, structuré et accompagné cette initiative ambitieuse. « La BC est née de la volonté de doter notre pays d’un levier puissant de mobilisation citoyenne autour des valeurs fondatrices : le civisme, la

solidarité, la discipline, le respect de l’environnement et la promotion de la paix et de la cohésion sociale », a dit le général de division Abdoulaye Maiga. Il a adressé ses plus sincères félicitations aux jeunes pour leur engagement.

« Vous prouvez qu’il est possible d’allier jeunesse et responsabilité, dynamisme et discipline idéal et actions concrètes. Vous êtes la preuve vivante que le Mali peut compter sur une jeunesse consciente, débout engagée et déterminée », a évoqué le général Abdoulaye Maiga, avant de témoigner sa reconnaissance à son homologue et frère Jean Emmanuel Ouédraogo pour sa participation à cette cérémonie. « Votre participation, cher frère, traduit la volonté commune de nos trois Etats de faire de l’espace sahélien les bastions de paix, d’unité, de fraternité et d’espérance pour nos peuples ».

En qualité d’invité spécial, le Premier ministre, chef du gouvernement du

Burkina Faso, accompagné d’une forte délégation dont le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Roland Somda, a expliqué qu’il est convaincu que cette initiative contribuera à consolider des bases.

« C’est un instrument durable, de changement de mentalité de la jeunesse et de la société dans son ensemble ». « Le Mali et le Burkina partagent bien plus qu’une frontière géographique, partageant une histoire commune des valeurs de courage et de résilience ainsi qu’un destin lié par le défi sécuritaire et la quête commune de paix et de souveraineté véritable », a précisé Jean Emmanuel Ouédraogo.

« Nos nations ont toujours puisé leurs forces en vous la jeunesse énergique, vive et levier décisif capable de façonner l’histoire et de transformer les rêves collectifs en réalité », a-t-il souligné. Les trois nations, le Mali, le Burkina et le Niger ont choisi le chemin audacieux de l’indépendance véritable à travers la Confédération des Etats du Sahel, a-t-il renchéri.

« Donc, chaque initiative comme celle-ci renforce notre capacité collective à dire non à la domination et oui à la dignité africaine retrouvée », a-t-il conclu.

La rédaction

Source : AMAP/Mali