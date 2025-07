Certificat de qualification professionnelle 2025: 16 337 candidats à la recherche du « sésame »

Le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubacar Savadogo, a lancé le début des épreuves du Certificat de qualification professionnel (CQP) session 2025, mardi 1er juillet 2025 à Manga.

Les élèves de fin de cycle des centres de formation professionnels et techniques du Burkina Faso affrontent, du 1er au 8 juillet 2025, les examens d’évaluation du Certificat de qualification professionnelle (CQP). Le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubacar Savadogo, a lancé officiellement, mardi 1er juillet 2025 à Manga, le début des différentes épreuves du CQP en présence de la gouverneure de la région du Centre-Sud et des autorités administratives.

Avant le lancement, le ministre chargé de la Formation professionnelle et technique a prodigué des différents candidats. Il a porté à leur attention le message du président du Faso qui veut des Burkinabè intègres, honnêtes et patriotes. De ce fait, M. Savadogo a invité les candidats à se départir des tentatives de fraudes, de tricherie surtout avec l’avènement de l’intelligence artificielle, où certains pensent pouvoir user de la courte échelle. « Les conséquences des tricheries et fraudes seront lourdes », a-t-il prévenu. Le ministre a aussi assuré que les examens du CQP ont lieu dans les 13 chefs-lieux de région et dans une quinzaine chefs-lieux de province.

Boubacar Savadogo a affirmé que plus de 16 000 candidats vont affronter les épreuves pratiques et théoriques dans 14 métiers sur l’étendue du territoire nationale. Il a relevé que cette session a connu une hausse constante des candidats à la certification professionnelle. Ce qui montre, a-t-il poursuivi, qu’il y a un intérêt de plus en plus des jeunes à apprendre les métiers. Selon lui, il est important que les jeunes puissent apprendre les métiers pour faciliter leur insertion dans la vie active. Boubacar Savadogo a, par ailleurs, remercié les autorités régionales pour l’organisation de la session.

A l’ensemble des correcteurs, des chefs d’ateliers et professionnels de métiers, le ministre a traduit ses reconnaissances. « Nous espérons comme le BEPC et le BAC que nous aurons des épreuves bien organisées », a-t-il souhaité. La présidente du jury 75 de l’Agence nationale pour l’emploi du Centre-Sud, Eveline Ilboudo, par ailleurs formatrice en coupe couture, a confié que son centre enregistre 65 candidats qui composent dans 4 matières. Le chef du centre régional de Burkina Suudu Bawdè (BSB) Manga, Idrissa Guiro a révélé que le Centre-Sud a enregistré 509 candidats dont plus de 200 candidats à Manga. Il a signifié que les métiers concernés sont entre autres la mécanique auto, mécanique 2 roues, coupe-couture, électricité bâtiment, construction métallique et la teinture tissage.

Abdoulaye BALBONE