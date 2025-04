Championnat national de Karaté des petites catégories: un record de participation

La Fédération burkinabè de Karaté Do a tenu du vendredi 4 au dimanche 6 avril 2025 à Ouagadougou, son championnat national des petites catégories. Il s’agit des catégories poussin, pupille, benjamin et minime. Le Centre-Nord a été la meilleure région.

Le championnat national de karaté, petites catégories a enregistré une participation record du 4 au 6 avril 2025. Ils étaient plus de 400 karatékas au gymnase de l’Institut des sciences de sport et du développement humain de Ouagadougou pour désigner

les meilleurs de la saison.

La compétition a concerné les catégories poussin, pupille, benjamin et minime. Filles et garçons se sont rivalisés en kata et en kumité (combat). Des différentes ligues et districts qui ont pris part, la ligue du Centre-Nord s’est classée première avec 7 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 2 médailles de bronze. Le Centre a occupé le deuxième rang avec 6 médailles d’or, 9 médailles d’argent et 18 de bronze. Le district de Dédougou a complété le podium avec 2 médailles d’or, autant d’argent et 1 de bronze. Dieudonné Wiminga du Meteba Club de Tenkodogo et Yamsekre Mathis Ouédraogo de Taryam club de Kaya ont été les meilleurs karatékas de l’année en garçon et fille.

Yamsekre Mathis Ouédraogo a aussi raflé le premier rang en kata individuel fille. Le prix du meilleur chez les garçons est décerné Salim Sanon du Temple du Dragon Shotokan de Bobo. En kata équipe, Taryam Club de Kaya a été le plus performant au niveau des garçons, tandis que chez les filles, la meilleure équipe a été Nirvana Club/Ouahigouya. En combat, Carmelle Zidouemba de l’Ecole Shotokan de la Paix de Ouagadougou, et Alexandre Doumboue de Samourai Club de Dédougou ont été sacrés respectivement en fille et en garçon. Selon Soumaïla Ouédraogo, vice-président de la fédération burkinabè de karaté do, c’est une grande satisfaction d’avoir pu organiser le championnat dans les délais.

« Notre programme d’activités est volumineux cette année. Afin de pouvoir respecter le programme, nous avons été amenés à financer sur fonds propre ». Il a informé que le championnat des grands, cadet, junior et sénior, est programmé pour être organisé dans les prochaines semaines. Quant au directeur technique de la fédération, Corneille Maré, le niveau était bon. « Au terme de cette compétition, nous jugeons le niveau très satisfaisant en kata et en kumité (combat, les enfants ont montré un bon niveau. En benjamin et en minime, ils ont exécuté des katas supérieurs, avec exactitude, réservés généralement aux plus grands. En combat également, nous avons vu des combats avec des techniques réservées aux grands », explique le technicien.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO