Chine-Afrique : Bâtir une coopération mondiale axée sur la paix, le développement et la communauté d’intérêts

Le président chinois Xi Jinping a rencontré le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à Beijing fin juin. M. Xi a déclaré que la Chine était prête à travailler avec le Sénégal pour renforcer la solidarité et la coopération, approfondir le partenariat stratégique global de coopération, apporter plus de bénéfices aux deux peuples, et donner un nouvel élan à l’amitié Chine-Afrique et à la coopération dans le cadre du Sud global.

Dans un contexte mondial éreinté par des crises multiformes, la Chine et l’Afrique nourrissent l’ambition de bâtir une coopération axée sur la paix et le développement. Tandis que d’autres activent les relents isolationnistes et protectionnistes, la Chine et l’Afrique ont opté pour l’ouverture et la consolidation des liens. La coopération du Sud global entre dans une nouvelle ère de co-construction de liens plus étroits, plus stratégiques et mutuellement bénéfiques. En mettant en avant le multilatéralisme, le consensus et l’inclusion, les pays du Sud cherchent à imprimer une vision plus respectueuse de toutes les parties sur l’échiquier international. Agir en toute solidarité et dans une communauté d’intérêts semble être la voie idéale pour ouvrir les passerelles d’une coopération mondiale apaisée.

La 4e Exposition économique et commerciale Chine-Afrique, qui s’est tenue du 12 au 15 juin à Changsha, est un bon exemple de la coopération. Karim Badolo a partagé ses analyses dans une vidéo diffusée sur CGTN Français.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français