Chine-Burkina Faso  : Une coopération à l’avenir prometteur 

Depuis la reprise des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine en mai 2018, les deux parties ont amorcé un nouveau départ pour un partenariat gagnant-gagnant. Au-delà des résultats déjà engrangés, l’avenir des relations sino-burkinabè s’annonce fructueux et plein d’opportunités pour le Burkina Faso et par ricochet pour l’ensemble de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Le 26 mai 2018, le Burkina Faso et la République populaire de Chine ont décidé souverainement de sceller à nouveau leur destin à travers le rétablissement de leurs relations diplomatiques. En seulement sept années de renouement, la coopération entre les deux pays a brillé par son dynamisme croissant. Toutefois, plusieurs domaines de la coopération peuvent être davantage développés pour des bénéfices mutuels pour les deux peuples. Il s’agit notamment du secteur commercial.

Pour les autorités burkinabè et chinoises, le renforcement des liens économiques et commerciaux entre acteurs burkinabè et chinois est important pour développer davantage la coopération entre les deux peuples.

Du côté burkinabè, des voix s’élèvent de plus en plus pour encourager l’investissement des entreprises chinoises dans leur pays. « J’invite les investisseurs chinois à faire l’expérience du Burkina Faso et des grandes opportunités qu’il offre », avait déclaré le ministre burkinabè en charge de la coopération, Karamoko Jean Marie Traoré lors de la conférence de promotion économique Chine-Burkina Faso organisée par l’Ambassade du Burkina Faso à Beijing en marge du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) tenu en septembre 2024 dans la capitale chinoise.

A l’occasion, le Chef du département de l’économie burkinabè Dr Aboubacar Nacanabo avait relevé que malgré le défi sécuritaire, le Burkina reste ouvert aux affaires. « En 2024, les flux des investissements directs étrangers entrant au Burkina sont passés de 80 millions de dollars US en 2021 à 670 millions de dollars US en 2022 », avait-il rassuré les investisseurs chinois de la stabilité de l’économie du pays.

Et l’ambassadeur du Burkina Faso en République populaire de Chine Daouda Bitié d’insister à l’époque sur le fait que le Burkina Faso est fréquentable et fréquenté, avec l’arrivée sans discontinuité d’hommes d’affaires de tous les horizons.

Depuis lors, la donne n’a pas changé. Mieux, le Burkina Faso travaille à renforcer l’environnement sécuritaire afin de le rendre plus propice aux investissements.

Si les conditions essentielles à l’investissement à savoir la stabilité sécuritaire, le cadre réglementaire favorable et le bon degré d’ouverture commercial sont de plus en plus réunis, la volonté des autorités burkinabè de voir des entreprises chinoises s’installer au Burkina est de plus en plus affichée.

Renforcer les échanges commerciaux

La République populaire de Chine a été désignée pays invité d’honneur au « Forum International Investir au Burkina Faso », prévu à Ouagadougou les 9 et 10 octobre 2025.

Du côté chinois également, des efforts sont de plus en plus fournis pour renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays. On peut citer, entre autres, l’exonération de taxes douanières pour l’entrée de ses produits sur le marché chinois. Cette mesure permet aux entrepreneurs burkinabè de mieux exporter sur le marché chinois. Tout cela témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leur coopération commerciale et d’explorer de nouveaux secteurs de collaboration pour un développement mutuellement avantageux.

De janvier à novembre 2023, le volume des échanges commerciaux entre les deux parties a été estimé à 540 millions de dollars. Mais, l’on pourrait s’attendre à une explosion des échanges commerciaux entre les deux pays grâce aux efforts conjoints des deux parties.

En plus du secteur commercial, d’autres pistes de renforcement de la coopération sino-burkinabè sont à explorer. Il s’agit notamment du domaine culturel. La culture constitue un élément important de la coopération entre deux pays. À cet effet, il serait important d’augmenter les programmes d’échanges culturels entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso en offrant plus d’opportunités aux jeunes et aux créateurs des deux pays de découvrir la culture de l’un et l’autre.

L’organisation des festivals culturels et des expositions serait indiquée notamment en mettant en lumière la richesse et la diversité des expressions artistiques chinoises au Burkina Faso et vice-versa.

La langue constitue également un pan essentiel de la coopération culturelle entre deux pays. Il convient à cet effet de soutenir l’apprentissage des langues en soutenant l’enseignement du chinois au Burkina Faso et des langues burkinabè en Chine. Il est encourageant de constater que des initiatives existent déjà dans ce sens comme l’implantation de l’Institut Confucius et les événements culturels organisés par l’Ambassade de Chine au Burkina Faso, telle que la « Journée de la rencontre entre les cultures » et la semaine du cinéma chinois en collaboration avec le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

Favoriser l’apprentissage des langues

Mêmes si ces efforts sont d’excellents points de départ pour un renforcement plus soutenu des échanges culturels, il serait important de renforcer les initiatives à travers l’implantation par exemple d’Instituts Confucius ou d’initiatives similaires dans toutes les grandes villes du Burkina Faso afin de favoriser l’apprentissage du mandarin par les jeunes burkinabè. Pour l’heure, il existe un seul Institut Confucius au Burkina Faso implanté à Bobo Dioulasso.

Sur le plan scientifique également, il est à noter que la coopération avec la République populaire de Chine reste embryonnaire. Des programmes de recherches conjointes entre l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS) et les Instituts de recherches sur les langues chinoises seraient indiquées pour un partenariat scientifique plus poussé.

Par ailleurs, dans le cadre des échanges personnels, en 2024, plus d’une vingtaine de séminaires a été organisée par l’Ambassade de la République populaire de Chine au profit de plus de 200 burkinabè. Si cela est déjà à saluer, il est important de renforcer ce type de voyages et séjours touristiques entre les deux pays pour permettre une découverte authentique des cultures.

Des projets culturels communs devraient également être encouragés à travers les jumelages entre villes chinoises burkinabè et chinoises.

Les échanges entre médias chinois et burkinabè sont quasi inexistants. Pourtant, la communication constitue également un volet essentiel à prendre en compte pour le renforcement des relations diplomatiques entre le “pays des Hommes intègres” et la République populaire de Chine. Les journalistes chinois et burkinabè devraient organiser des programmes télévisés conjoints, des documentaires et explorer les opportunités de collaboration dans le domaine des nouveaux médias.

L’agriculture et la santé sont également des domaines où la coopération sino-burkinabè est très active. Cependant, les échanges entre experts chinois et burkinabè dans ces deux secteurs devraient se poursuivre pour un transfert de savoir-faire, de technologies et de procédés.

Le Burkina Faso et la République populaire de Chine ont encore de belles pages de coopération à écrire ensemble. En mettant en œuvre des initiatives de collaboration structurées, la Chine et le Burkina Faso peuvent stimuler l’innovation, renforcer leurs capacités scientifiques et technologiques et contribuer à une coopération gagnant-gagnant. Cela permettra ainsi le développement socio-économique durable du Burkina Faso d et des pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Au sein de l’AES, des projets d’infrastructures routières et ferroviaires pourraient être envisagés. Cela renforcerait la connectivité entre les deux pays.

Nadège YAMEOGO