Chine : Un défilé militaire sera organisé pour marquer le 80e anniversaire de la victoire contre l’agression japonaise et le fascisme

La Chine organisera un défilé militaire sur la place Tian’anmen à Pékin le 3 septembre pour marquer le 80e anniversaire de la victoire dans la guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise et la guerre mondiale contre le fascisme.

Lors d’une conférence de presse tenue le mardi 24 juin 2025 à Pékin, capitale de la Chine, Hu Heping, directeur adjoint exécutif du département de la publicité du Comité central du PCC, a annoncé une série d’événements qui seront organisés cette année pour commémorer cet anniversaire.

Le président Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale, passera les troupes en revue et prononcera un discours lors d’un grand rassemblement organisé ce jour-là pour marquer cet anniversaire.

Des dirigeants étrangers, d’anciens dignitaires politiques, des hauts fonctionnaires et des chefs d’organisations internationales seront invités, a déclaré M. Hu.

Hu a ajouté que les événements commémoratifs de cette année rendent un hommage solennel à la résistance ardue et héroïque du peuple chinois contre l’agression militariste japonaise, réaffirmant l’engagement indéfectible du peuple chinois en faveur du développement pacifique et du maintien de la paix mondiale.

Lors de la conférence de presse de mardi, Wu Zeke, officier supérieur du département d’état-major interarmées de la Commission militaire centrale, a déclaré que l’organisation d’un défilé militaire sur la place Tian’anmen était un élément clé de la commémoration et revêtait une importance considérable.

Le défilé de cette année mettra en vedette des formations en marche, des colonnes blindées et des escadrons aériens, présentant à la fois les forces de combat traditionnelles et les forces de nouveaux domaines dotées de nouvelles capacités de combat, a-t-il déclaré.

Outre la dernière génération d’armes conventionnelles, le défilé présentera des systèmes intelligents sans pilote, des unités de combat sous-marines, des forces cybernétiques et électroniques, ainsi que des armes hypersoniques, démontrant ainsi la forte capacité de l’armée chinoise à s’adapter aux tendances technologiques et à l’évolution de la guerre, et à l’emporter dans les guerres futures, a soutenu M. Wu. « Toutes les armes qui seront présentées sont produites dans le pays et servent d’équipement de combat principal en service actif. Les armes et équipements exposés offrent une plus grande précision de frappe, une meilleure adaptabilité aux conditions du champ de bataille et une plus grande efficacité au combat », a fait savoir Wu Zeke.

Les responsables présents à la conférence de presse de mardi ont souligné l’engagement et la détermination sans faille de la Chine en faveur de la paix, comme en témoignent les commémorations prévues pour marquer la victoire de la guerre. « L’armée chinoise a toujours été une force fidèle à la défense de la paix mondiale », a souligné M. Wu.

Il a ajouté que des soldats chinois ayant participé à des missions de maintien de la paix de l’ONU participeront au défilé. Cet arrangement souligne non seulement la commémoration solennelle de la victoire dans la guerre par la Chine, mais démontre également l’engagement du pays à respecter ses obligations internationales et à préserver la paix mondiale, a fait remarquer M. Wu.

Au cours des 35 années qui ont suivi son adhésion aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, la Chine a envoyé plus de 50 000 soldats de la paix dans plus de 20 pays et régions, participant à 26 missions de l’ONU pour garantir la sécurité et la stabilité. « Nous apporterons une contribution encore plus importante au maintien de la paix mondiale et de la stabilité régionale », a-t-il ajouté.

M. Wu a mentionné que le peuple chinois n’oubliera jamais le soutien et l’aide inestimables apportés par les pays, les peuples, les organisations internationales et toutes les autres forces antifascistes épris de paix à travers le monde.

Pour honorer cette coopération internationale, la Chine invitera les étrangers qui ont aidé le pays à résister à l’agression japonaise ou les représentants de leurs familles à assister au défilé militaire du 3 septembre.

M. Hu a souligné que la victoire dans la guerre mondiale antifasciste avait jeté « les bases essentielles de l’ordre international d’après-guerre ». « Le peuple chinois travaillera main dans la main avec toutes les nations et tous les peuples épris de paix à travers le monde pour promouvoir une communauté avec un avenir commun pour l’humanité », a-t-il indiqué.

Synthèse de Nadège YAMEOGO