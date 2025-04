Chronique du carême : Pâques, la Nouvelle Alliance entre Dieu et l’humanité

C’est Pâques ! Solennité des solennités chrétiennes, parce qu’elle est au cœur de la foi chrétienne, célébrant la résurrection de Jésus-Christ, qui incarne le triomphe de l’amour de Dieu sur la mort, le péché et les ténèbres. Oui Pâques de Jésus Christ Sauveur !

L’éclat de la lumière de Pâques ne saurait faire oublier que la Résurrection de Jésus est l’envers lumineux de sa Passion. En effet, Jésus-Christ choisit pleinement de souffrir, de mourir pour nous apprendre, à travers son sacrifice, à aimer pleinement et à nous débarrasser de nos péchés en suivant son exemple. Cette mort sur la croix, alors qu’il était innocent et parfaitement bon, démontre l’amour profondément infini de Dieu pour nous tous humains.

La Passion de Jésus : un Acte d’Amour Inconditionnel

La Passion de Jésus est vue comme un sacrifice expiatoire pour les péchés de l’humanité. En mourant sur la croix, Jésus a payé le prix des transgressions humaines, offrant ainsi la possibilité du pardon et de la nouvelle vie à tous ceux qui se tournent vers lui dans la foi.

Ce sacrifice est comparé au bouc émissaire de la fête

juive du Yom Kippour, où les péchés du peuple étaient symboliquement transférés sur un animal sacrifié. Ainsi, Jésus se présente « comme l’agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde » (Jn 1,29).

Cette déclaration est cruciale dans le christianisme parce qu’elle identifie Jésus

comme l’accomplissement des prophéties et sacrifices

de l’Ancien Testament, symbolisant le pardon des péchés par son sacrifice ultime.

La Passion de Jésus est un acte d’amour inconditionnel où il choisit de souffrir et de mourir pour le salut de l’humanité. Ce sacrifice montre que Jésus est prêt à donner sa vie pour pardonner et réconcilier les hommes avec Dieu. A preuve, alors même qu’il souffrait l’atrocité de la crucifixion, Jésus témoigne d’une compassion et d’un amour inconditionnel envers ceux qui le persécutaient, en priant pour le pardon de ses bourreaux.

La Résurrection : la Victoire sur la Mort

En ressuscitant, Jésus signe la victoire définitive du bien sur le mal, de la vie sur la mort. La résurrection de Jésus révèle le visage d’amour de Dieu, offrant l’espoir d’une vie éternelle à tous ceux qui croient en Jésus. Ainsi le dimanche de Pâques inaugure un monde nouveau reposant sur le fondement de la Croix : l’amour jusqu’au bout quoiqu’il en coûte. Ce faisant, le mur de la haine est aboli et met les hommes en relation les uns avec les autres et avec Dieu en les réconciliant. Telle est Pâques qui, de la sorte, fait passer toute l’humanité asservie par le péché, à la vie nouvelle dans le Christ Jésus.

La Nouvelle Alliance et la Réconciliation

La Passion et la Résurrection de Jésus instituent la Nouvelle Alliance entre Dieu et l’humanité, offrant une forme nouvelle et définitive d’union avec Dieu. Ce sacrifice a une valeur d’expiation, purifiant les hommes du péché et réparant les offenses commises contre Dieu. Cela illustre l’amour généreux de la Trinité pour les hommes, qui nous sauve et nous réconcilie avec Dieu.

Un Modèle de Courage et de Pardon

Jésus, pendant sa Passion, montre un modèle de courage et de pardon. Sa capacité à aimer et à pardonner même dans les moments les plus douloureux de sa vie est un exemple pour les croyants du monde entier. Cela inspire les disciples à suivre son exemple et à vivre de l’amour de Dieu.

En résumé, la Passion et la Résurrection de Jésus illustrent l’amour de Dieu comme un acte inconditionnel de sacrifice, de pardon, et de réconciliation, offrant l’espoir d’une vie éternelle et montrant que l’amour de Dieu est plus fort que la mort.

Il faut donc dire avec Saint Paul que l’amour ne mourra jamais (1Co 13). Autrement dit, l’amour transcende les limites temporelles pour devenir le pont entre notre existence terrestre et l’éternité divine. Cette conception révolutionne notre compréhension de la vie présente, suggérant que nous pouvons expérimenter l’éternité non pas comme une réalité lointaine, mais comme une dimension accessible dès maintenant à travers l’amour authentique. Ainsi donc vivre dans l’amour c’est vivre l’éternité dès maintenant et pour toujours. Telle est Pâques, au coeur de la foi chrétienne et qui nous apprend tout le carême durant, que vivre l’éternité dès maintenant à travers l’amour implique une transformation profonde de notre rapport aux autres et au monde.

Abbé Paul DAH