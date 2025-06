CHU de Bogodogo : une maman et ses quintuplés sauvés après une crise d’éclampsie

Des médecins burkinabè ont réussi la prouesse de sauver une maman et ses quintuplés, après une crise d’éclampsie (complications de l’hypertension artérielle au cours de la grossesse) sur une grossesse de 7 mois.

L’équipe de garde de la nuit du 16 au 17 juin 2025 de la maternité du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo a sauvé une parturiente et ses cinq (5) bébés à la suite d’une crise d’éclampsie (tension très élevée) par césarienne à 7 mois de grossesse environ. Arrivée inconsciente, la parturiente âgée de 33 ans a bénéficié d’une prise en charge d’urgence appropriée dans le cadre de la gratuité des soins. Après l’intervention chirurgicale, la maman et ses quintuplés dont 3 filles et 2 garçons se portent bien, selon l’équipe de garde.

Le chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction du CHU de Bogodogo, Pr Charlemagne Ouédraogo, a félicité toute l’équipe de garde pour leur professionnalisme pour la prise en charge rapide de la parturiente qui était dans une urgence absolue. Il a, par ailleurs, invité toutes les femmes enceintes à se faire suivre dans les centres de santé.

Direction de la communication

du CHU de Bogodogo